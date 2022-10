Kang el conquistador: Repasamos quién es el nuevo Thanos del UCM

Con el tráiler de Ant-Man y la Avispa: Quantumania, ya hemos podido ver por primera vez a Kang el conquistador, el nuevo villano de Marvel que pondrá las cosas bastante difíciles a los superhéroes del universo de la Casa de las Ideas. Este poderoso personaje será interpretado por Jonathan Majors (Territorio Lovecraft, Creed III) y de hecho, ya apareció al final de la serie Loki, sin embargo esa no era su forma más belicosa. Se mostraba como He Who Remains, el fundador de los Guardianes del Tiempo que advertía al hermano de Thor sobre el peligro de abrir el multiverso, donde en diferentes líneas temporales se encuentran varias versiones que quieren dominar todos los espacios posibles. Ese es aparentemente, el origen que le han dado a este nuevo Thanos del UCM, pero ¿quién es realmente malvado personaje?

En los cómics, el nombre real de Kang el Conquistador e Nathaniel Richards, un descendiente de la familia de Mr.Fántastico y la Mujer Invisible. Nacido en el siglo XXX en un mundo consumido por la violencia, Kang trató de imponer la paz a la fuerza en su universo, pero cuando tuvo el acceso a los viajes en el tiempo, su ambición sin límites lo superó, intentando expandir su reinado a lo largo de la historia y del tiempo, utilizando pseudónimos como Centurión Escarlata, el Faraón Ramatut o Inmortus. Su voluntad de dominación es infinita y su determinación implacable.

Kang el Conquistador no tiene poderes, no obstante su peligro reside en sus habilidades físicas, evolucionadas hasta llegar a alcanzar un nivel de combate similar al del Capitán América. Del mismo modo, al ser un descendiente de Reed Richards, es por ende un genio de la estrategia un gran creador tecnológico. Viste una poderosa armadura de combate, y posee un gran arsenal. Por si esto fuera poco, se ha dedicado durante mucho tiempo a reclutar a los mejores guerreros que quieran unirse a su causa. Su nave se llama Damocles y tiempo después de conquistar su siglo, hizo lo propio gracias a una dimensión que en las viñetas se llamó Limbo. Es de suponer que en las películas esto se traduzca al Reino Cuántico del UCM.

Como suele suceder en cualquier adaptación, es de esperar que desde Marvel simplifiquen bastante todo lo que tenga que ver con el villano. Ya que el tema de los viajes en el tiempo por ejemplo, es un tema que ya abordó Endgame. En cambio, esta característica se cambiara por el multiverso, tema central de las Fases 5 y 6 de la compañía.