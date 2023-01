Jonathan Majors lo tiene claro: Kang es «el villano más grande y malo del UCM»

En el Universo Cinematográfico de Marvel se ha hablado mucho sobre cómo se desarrollarán algunos acontecimientos clave que a priori, no se han dejado ver demasiado en toda la Fase 4. El equipo de Kevin Feige dedicó buena parte de la oleada de largometrajes y series del pasado 2021 y 2022 a cerrar ciclos como en Spider-Man: No way home o a presentar a nuevos héroes, siendo este el caso de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. Sin embargo, la única producción que parecía dar un pasito hacia adelante en lo que sería la presentación de los acontecimientos por llegar fue la serie de Loki. La ficción de viajes en el tiempo del hermano de Thor daba la bienvenida al multiverso y al villano (o mejor dicho villanos) interpretado por Jonathan Majors. Eso sí, esta era la versión “menos mala” del antagonista de la franquicia y ya nos avisaba sobre la maldad inherente y terriblemente bélica de sus “otros yo”. Ahora, gracias al último tráiler de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, el cristal opaco por el que observábamos el rol de Majors va volviéndose translúcido y según ha contado en su última entrevista, Kang será “el villano más grande y malo del UCM”.

Charlando con el medio Fandango, el actor de Territorio Lovecraft ha querido comentar un poco, el poder del personaje que pondrá en jaque a toda la comunidad de superhéroes en los próximos largometrajes y series de la casa de las ideas. Majors señaló que aunque el arco de carácter de cualquier villano es la “manifestación de poder”, con Kang existe una energía interna que es realmente la unidad: “su dolor, sufrimiento, incomodidad y frustración con la sociedad y el mundo son tan grandes en él que le han permitido convertirse en el supervillano que ves. Esa fricción interna es lo que le da ese poder. Ahora, ¿cómo se manifiesta? ¡Estad atentos! Sí, su angustia es tan grande que está a la altura de ser el villano más grande y malo del UCM que hemos visto”.

Jonathan Majors también explicó que actualmente el dominico de Kang se reduce al reino cuántico, siendo un hombre aislado. Una amenaza invisible que como se explicaba en el adelanto mostrado por Marvel, puede “reescribir la existencia y romper las líneas de tiempo”. Ya no falta mucho para ver a esta terrible amenaza por primera vez en los cines, pues Ant-Man y la Avispa: Quantumanía llegará a las salas de cine el próximo 17 de febrero de 2023.