John Travolta y Hollywood reaccionan al fallecimiento de Olivia Newton-John

Olivia Newton-John falleció ayer a los 73 años, después de una larga lucha contra el cáncer. El mundo del espectáculo ha perdido a un auténtico icono, que saltó a la fama por primera vez en la década de los 70, gracias a exitosos álbumes como “If You Love Me”, “Let Me Know” o “Have You Never Been Mellow”. Aunque los cinéfilos de todo el mundo, siempre recordarán a la británico australiana por su papel de Sandy Olson en Grease. Incluso a día de hoy, este musical de 1978 es un referente que sigue encandilando a todas las generaciones. Secuencias como “Summer Nights” o “You’re the One that I want”, aparta de la evidente química con John Travolta alzaron el éxito de esta comedia romántica y a día de hoy, sigue siendo uno de los álbumes más vendido en la historia de la música. Ahora, Hollywood ha reaccionado a la muerte de Newton-John, queriendo ofrecer su último adiós a su incombustible estrella.

El primero de ellos (cómo no) fue Travolta, su coprotagonista más famoso, el que quiso acudir a su perfil de Instagram para honrar a la actriz: “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! ¡tu Danny, tu John!”.

Olivia Newton John so completely dominated the charts and Top Of The Pops when I was a kid, it felt like she WAS pop music. And yes, Xanadu is still a stone cold classic song. RIP x pic.twitter.com/VFfQenPcOM — edgarwright (@edgarwright) August 8, 2022

Edgar Wright (Baby Driver, Zombies Party), un cineasta para el que la música es un conexión vehicular en la mayoría de las películas que ha dirigido, quiso recordar a Olivia Newton-John como precisamente eso, música: “Olivia Newton John dominó tan completamente las listas de éxitos y el Top of the Pops, que cuando yo era niño, se sentía como si ella fuese música pop. Y sí, Xanadu sigue siendo una canción clásica fría como la piedra”.

Really sad to hear about the passing of Olivia Newton-John. My first real crush as a kid. I loved Grease & her music & I coincidentally also bought & lived in for a while the wonderful home she built in Malibu. May she Rest In Peace. ❤️ https://t.co/gP10SJWqFZ — James Gunn (@JamesGunn) August 8, 2022

Otro cineasta, James Gunn (Guardianes de la galaxia, El escuadrón suicida), expresó su desconsuelo al conocer la noticia. “Realmente triste después de escuchar sobre el fallecimiento de Olivia Newton-John. Mi primer enamoramiento real cuando era niño. Me encantaba Grease y su música y, casualmente, también compré y viví durante un tiempo en la maravillosa casa que construyó en Malibú. Que descanse en paz”, escribía en su cuenta de Twitter.

We have lost a great, iconic artist in Olivia Newton John, gone too soon from us at age 73. I trust she is now in the great Xanadu beyond. Know that we are forever hopelessly devoted to you, Olivia. Rest in song and mirth. — George Takei (@GeorgeTakei) August 8, 2022

Por último, la leyenda de Star Trek, George Takei, rindió tributo a la actriz, queriendo destacar su otro gran éxito, Xanadu: “Hemos perdido a una gran artista icónica en Olivia Newton John, que se fue demasiado pronto a los 73 años. Confío en que ahora está en el gran Xanadu más allá. Sepa que siempre estaremos irremediablemente dedicados a usted, Olivia. Descansa en el canto y la alegría”.