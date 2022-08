James Gunn no sabía ‘Guardianes de la Galaxia Vol.3’ formaba parte de la Fase 5 de Marvel

Podría parecer que James Gunn, uno de los directores más carismáticos y con identidad propia del UCM tiene controlado el momento en el que se sitúan sus películas dentro de la estrategia de Kevin Feige, pero en cambio, hace algunas hora ha revelado que se ha enterado que Guardianes de la galaxia vol.3 forma parte de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel al mismo tiempo que los fans.

Durante la Comic-Con de San Diego, Marvel Studios presentó un ambicioso plan de tres fases que abarcaba más de una docena de estrenos entre películas y series de Disney +. En la propia presentación descubrimos que la Fase 4 está a punto de terminar con She-Hulk: Abogada Hulka (17 de agosto) en la plataforma del ratón y en la pantalla grande con Black Panther: Wakanda Forever (11 de noviembre). Esta fase, al igual que sucedió con la primera etapa ha servido para presentar personajes y una exploración al mundo post-Endgame. En principio, la Fase 5 acelerará el ritmo y presentará al Kang el conquistador de Jonathan Majors como el próximo gran villano de la Saga del Multiverso. A pesar de todo eso, la mayor parte de los cineastas desconocen que las películas que se estructuran en fases y por ejemplo, Sam Raimi ni siquiera había visto Wandavision cuando rodó Doctor Strange en el multiverso de la locura. Pero lo de Gunn demuestra todavía más lo reservada que es La Casa de las Ideas con sus planes, ya que el director de las dos primeras entregas de los Guardianes es una de las mentes creativas más relevantes dentro del mundo marvelita.

“No sabía que Vol 3 era la Fase 5 hasta la presentación de la Comic-Con”, después los fans vía Twitter le preguntaron entonces, donde se situaría el especial de navidad, a lo que Gunn aclaró que el corto será una especie de “epílogo de la Fase 4”. No es que esto revele nada especial, pero denota que la acción principal se reservará para Guardianes de la Galaxia Vol.3.

The Guardians Holiday Special is the epilogue of Phase 4. 🎅👍 https://t.co/9mDfmn25tH

— James Gunn (@JamesGunn) August 1, 2022