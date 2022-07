Primer tráiler de ‘Black Panther: Wakanda Forever’, el reino africano de Marvel está en problemas

Va a ser muy duro para Marvel seguir mostrando la potente historia de Wakanda sin el fallecido Chadwick Boseman. Pero como bien diría Queen, “The show must go on”. Black Panther: Wakanda forever es la próxima película del UCM que verá la luz en las salas y por tanto, La Casa de las Ideas no podía dejar escapar la oportunidad de mostrar su primer tráiler en la Comic-Con de San Diego que se está celebrando estos días.

A pesar de ser la primera vez que vemos material de esta secuela, el avance deja varias pistas sobre la construcción del futuro del país de Black Panther. Para empezar tenemos la presentación de la actriz Dominique Thorne como Riri Williams, en los cómics esta es Ironheart, heredera de la figura de Tony Stark. Riri es una joven genio con su propia armadura y por lo que se ve, tendrá una relación muy especial con Shuri, la hermana pequeña de T’challa. El tráiler muestra como la nueva y joven heroína forja con un martillo un corazón, símbolo de su armadura. Ironheart tendrá su propia serie para Disney + más adelante y es de esperar que Black Panther: Wakanda forever guie el camino para el posterior desarrollo del personaje. Por otro lado, al final del material puede apreciarse como la mítica armadura del Black Panther seguirá presente, además de ahondar en la mitología de Wakanda y en sus relaciones extranjeras, manteniendo un homenaje a Boseman, que por el momento queda en un mural.

Ryan Coogler vuelve a sentarse en la silla de director, firmando el guion junto a Robert Cole. A parte de los personajes principales que ya conocimos en el título origen, Martin Freeman regresará a su papel de agente de la CIA Everett K. Ross. Entre los recién llegados, destacan Michaela Coel (Podría destruirte) y Tenoch Huerta (Narcos México). Black Panther: Wakanda forever llegará a los cines el próximo 11 de noviembre y está es la sinopsis oficial que ha presentado Kevin Feige y su equipo:

“En Black Panther: Wakanda Forever, la reina Ramonda (Angela Basset), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danair Gurira y Dora Milaje (Florence Kasumba), luchan por proteger a su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del rey T’Challa. Mientras los habitantes de Wakanda se esfuerzan por abrazar su próximo capítulo, los héroes deben unirse con la ayuda de Nakia (Lupita Nyong’o) y Everett Ross (Martin Freeman) forjando un nuevo camino para el reino de Wakanda”.