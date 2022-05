James Gunn es un director un tanto especial en el universo cinematográfico superheroico. Ha trabajado para DC en El escuadrón suicida y la serie del Pacificador y prepara tanto otra entrega de los alocados antihéroes como la tercera parte de Los Guardianes de la galaxia de Marvel. Moviéndose a su antojo entre productoras, va a tener además el honor de ser el primer realizador en dirigir una pieza especial para los héroes espaciales capitaneados por Star-Lord. Pero ¿Dónde se sitúa cronológicamente este capítulo a priori navideño en el UCM? Gunn ha hablado de ello (cómo no) vía Twitter.

The #GotGHolidaySpecial comes between Love & Thunder and #GotGVol3, with new stories & characters connected to the Guardians universe. https://t.co/DVoRDKaGkv

— James Gunn (@JamesGunn) April 30, 2022