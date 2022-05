La venta de Twitter a Elon Musk por 40.500 millones es la operación empresarial del año y puede tener consecuencias muchísimo más importantes de toda índole. La alicaída red social puede cobrar una enorme relevancia si la persona más rica del mundo cumple su promesa de acabar con la censura, algo que ha puesto de los nervios a la izquierda, que hasta ahora campaba a sus anchas. Pero también encierra importantes mensajes sobre el futuro de la tecnología en un momento en que Netflix, Amazon, Facebook o Google se han estrellado con sus resultados.

El nerviosismo de la izquierda -no sólo la española- ante la operación es de lo más elocuente. Temen, no sin razón, quedarse sin el que se había convertido en su principal altavoz por la inexplicable censura de las cuentas de derechas (empezando por la de Donald Trump). En España, esta política se llevó por delante a su anterior responsable, Nathalie Picquot. Pero su sucesor, Javier Pagán, no ha enderezado el rumbo, porque el problema es mundial.

Sin embargo, Musk lo tiene muy claro a este respecto, y eso es lo que les asusta:

By “free speech”, I simply mean that which matches the law.

I am against censorship that goes far beyond the law.

If people want less free speech, they will ask government to pass laws to that effect.

Therefore, going beyond the law is contrary to the will of the people.

— Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2022