James Gunn cuenta por qué todavía no está disponible el tráiler de ‘Guardianes de la Galaxia vol.3’

La Comic-Con de San Diego ha dejado múltiples novedades para los fans de Marvel. Algunas de estas novedades se han compartido con el resto del mundo, como por ejemplo el tráiler de Black Panther: Wakanda Forever. Pero sin embargo, no todos los adelantos han sido publicados desde las plataformas oficiales de Disney y La Casa de las Ideas. Ant-Man y la Avispa: Quantumania o Guardianes de la Galaxia Vol. 3, son dos de los títulos de los que hemos tenido que saber por lo que se ha comentado en las salas de proyección. Concretamente, la tercera aventura de los héroes espaciales será la número 32 en el UCM y gracias a su director James Gunn, sabemos por qué hay cierto material que no se ha compartido a nivel global.

I wish you could have too. But it’s not just Marvel, it’s also me. Although I love the teaser some VFX aren’t where I’d want them to be for repeated views & close inspection – remember we didn’t wrap long ago – so you’ll have to wait just a beat! Sorry! https://t.co/NAz0gIedo8

— James Gunn (@JamesGunn) July 25, 2022