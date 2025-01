Los inquietantes paralelismos entre ‘Homeland’ y los ataques en Nueva Orleans y Las Vegas

El 2025 ha empezado de manera trágica en EEUU con un atropello masivo en Nueva Orleans y la explosión de un vehículo en Las Vegas. Un doble ataque terrorista perpetrado el miércoles 1 de enero en medio de las festividades de Año Nuevo. La policía ya ha identificado a los dos autores y sus perfiles son inquietantemente parecidos: hombres de mediana edad, estadounidenses y exmilitares. Para los seriéfilos, estos datos le recordarán a esa obra maestra llamada Homeland. Y es que los paralelismos entre la serie protagonizada por Claire Danes y estos y otros ataques similares son inquietantes. No subrayemos eso de que el arte imita la vida o al revés. No, Homeland nunca pretendió predecir ningún futuro, sólo cumplió con la labor principal del arte: entender la realidad. Por eso, para lo que quieran comprender un poco más qué ha podido ocurrir ahora, tal vez le pueda dar un poco de luz una serie que, sin ser un documental y pretender ser cien por cien verídica, sí que planteaba cuestiones y heridas aún sin resolver.

El arranque del primer capítulo de Homeland es inolvidable. A la agente de la CIA Carrie Mathison (icónica Claire Danes) le dan el chivatazo, en medio de una operación en Irak, de que un prisionero de guerra estadounidense se había unido al grupo terrorista Al-Qaeda. A continuación vemos al susodicho, el sargento Nicholas Brody (Damian Lewis)- que había sido considerado como desaparecido en combate desde 2003- quien ha sido misteriosamente liberado de su cautiverio. A partir de ahí empieza un juego desquiciante del gato y el ratón donde todo son sospechas y ambigüedades. ¿Es el secuestrado-un hombre blanco y padre de familia- un sádico terrorista infiltrado que planea un ataque en EEUU?

Recordemos que Homeland es, en realidad, el remake de una serie israelí (que aquí se tradujo como Prisionero de guerra) creada por Gideon Raff y que hablaba del conflicto entre Israel y Palestina. Este dato es importante. El arte es el reflejo de la experiencia humana, da igual la guerra, el tiempo, o el contexto que se muestre, al final, todas las personas vivimos, sentimos, amamos y destruimos por motivos similares.

Homeland, por tanto, no inventaba gran cosa pero iba más allá del simple Síndrome de Estocolmo (aquel por el que la presa se enamora de su secuestrador) y de las reflexiones sobre la identidad y la influencia del entorno sobre el individuo, para mostrarnos un fresco atemporal sobre la sociedad moderna y sus desquiciantes idiosincrasias.

¿Cómo es posible que un hombre comprometido con su país, fiel esposo y buen padre, todo un arquetipo del sueño de occidente, cambie de ideología (¿de alma?) y se convierta en un enemigo? No es algo tan raro. Para nada. Lo podemos ver todos los días en escalas menos sangrientas y más cotidianas.

Este 2025 ha arrancado con un doble ataque terrorista en EEUU. Un hombre de mediana edad, ex militar y con un coche de alquiler. Así es el perfil que la Policía ha elaborado sobre el autor del atentado en el hotel Trump en Las Vegas, exactamente el mismo que el del terrorista de Nueva Orleans. Las últimas informaciones, incluso, aseguran que alquilaron los vehículos de los ataques en la misma empresa de alquiler: en Turo.

Este perfil de los presuntos terroristas no es nuevo, recuerda, de hecho, al de Nidal Malik Hasan, un psiquiatra del Ejército estadounidense que perpetró uno de los ataques más graves en una base militar en la historia de Estados Unido: el tiroteo de Fort Hood de 2009.

Estos tres hombres también tienen mucho del Nicholas Brody de Homeland. Cierto, este es un personaje de ficción dentro de una serie, sus crímenes (afortunadamente) no existen. Lo que debemos aprender es que el arte (el bueno) es aquel que nos explica (que no juzga) el mundo que nos rodea. Eso hace Homeland. Más allá del entretenimiento, es una obra brillante que no nos consolará ante la tragedia pero sí que podemos ver un mapa del territorio más amplio.