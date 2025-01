Terror en Nueva Orleans: al menos 10 muertos en un atropello masivo durante la celebración de Año Nuevo

La famosa Bourbon Street de Nueva Orleans ha registrado un dramático día de Año Nuevo cuando un conductor ha causado al menos 10 muertos y 30 heridos en un atropello masivo seguido de un tiroteo. La policía ha neutralizado al agresor tras el incidente.

Los hechos han tenido lugar en la emblemática Bourbon Street, donde miles de personas se habían congregado para celebrar el Año Nuevo. Los vídeos que circulan en redes sociales grabados este miércoles en el lugar de los hechos muestran múltiples víctimas en Bourbon Street de Nueva Orleans. Se pueden escuchar disparos de fondo y se puede ver gente huyendo de la zona.

Testigos describieron cómo un vehículo se dirigió hacia una multitud en la calle Bourbon de Nueva Orleans, antes de que un conductor saliera del vehículo y disparara un arma. Precisamente, un vídeo recoge el sonido de un tiroteo, mientras los autores están grabando otro momento.

Some lunatic ran a car into the crowd in New Orleans and then opened fire on the crowd, killing at least 10 and injuring 30. https://t.co/Si6lX5CB7G

— Fırat Bağ (@solace_eternal) January 1, 2025