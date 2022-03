Lejos de lo mal que le ha ido la nivel de aceptación de los fans, la incursión de Disney en las películas de Star Wars, parece que La Casa del Ratón ha encontrado un auténtico filón en el campo de las series. Las dos temporadas de The Mandalorian y la última de El libro de Boba Fett han hecho las delicias del fandom más escéptico, ampliando un futuro lleno de prometedoras producciones televisivas. Una es la de Ashoka Tano, la padawan de Anakin Shywalker. La otra es bien conocida por todos los fans, desde que se iniciase la franquicia galáctica en 1979: hablamos de la serie de Obi-Wan Kenobi. La cual, ya ha recibido un primer teaser tráiler y una oleada de nuevas imágenes.

Es un nombre que no se había pronunciado en el universo de Star Wars en mucho tiempo. Pero desde la publicación del nuevo teaser tráiler por parte de Disney, no se deja de leer y escuchar en todos los lados. Obi-Wan Kenobi en la piel de Ewan McGregor intentará sobrevivir a la caza de los pocos jedi que quedan, tras la ejecución de la orden 66. Además del regreso de McGregor, la otra gran novedad es que por lo que parece el Darth Vader de Hayden Christiensen tendrá una gran presencia y relevancia. No será para nada, el único enemigo al que se enfrentará el antiguo alumno de Qui-Gon Jinn. El Gran Inquisidor (Rupert Friend) y un nuevo personaje sith llamada Reva (Moses Ingram), quien lidera ese intento de capturar a Obi-Wan.

Por sensaciones, el adelanto parece mostrarnos la serie más grande jamás creada sobre la creación de George Lucas. Así como la historia del Mandaloriano y la de Fett eran historias particulares y muy localizadas, esta producción tiene una relevancia que recupera las sensaciones del final de la trilogía de precuelas que finalizó con La venganza de los sith.

