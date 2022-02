Cuando Disney encuentra algo que le funciona, intenta por todos los medios trasladar ese talento a cualquier otra de sus franquicias. Es el caso del trasvase existente entre Marvel y Star Wars. El primero de todos fue Jon Favreau, quien después de dirigir las dos primeras entregas de Iron Man e interpretar a Hogan, ejerció como showrunner de las dos primeras temporadas de The Mandalorian. Otro ejemplo es Taika Waititi, el cineasta neozelandés es el responsable de Thor: Ragnarok y Thor: Love and thunder, sigue teniendo pendiente todavía, una película de la franquicia galáctica para dirigir en solitario. Ahora, los rumores apuntan hacían Jon Watts, el director responsable de la última trilogía de Spider-Man, que podría encargarse de una nueva serie todavía sin título.

Disney está encontrando en la series de Star Wars la aprobación de un público que ha terminado odiando la última trilogía supervisada por J.J.Abrams. Por eso, no es de extrañar que la empresa del Ratón ponga todos sus esfuerzos en seguir explotando las producciones más pequeñas desde su plataforma Disney Plus. Una tendencia que se reafirmaría con las informaciones ofrecidas por Production Weekly, quien contó a principios de mes que ya se estaría trabajando en una producción bajo el título provisional de Grammar Rodeo. Los nuevos informes de Discussing Film mencionan, que desde el estudio querrían a Jon Watts en al menos, un episodio de la hipotética nueva serie. No obstante, Watts parece un realizador de continuidad, atendiendo que dirigió las tres partes protagonizadas por Tom Holland.

Aunque podría tratarse del mismo modo de una serie dentro de la franquicia del mandaloriano, el estreno del nuevo videojuego de Star Wars: Eclipse apunta a que Disney mantendría un nuevo nivel de transmedia enlazando películas, series y videojuegos. La Alta o Antigua república es un lugar muy poco revisitado por el universo de George Lucas más allá de los videojuegos y de todo lo que se ha contado en las series de animación.

En el horizonte más próximo se encuentra la serie de Obi-Wan Kenobi. El spin-off está ambientado cronologicamente poco tiempo después del episodio III, La venganza de los Sith e indagará a partir del 25 de mayo en el pasado del ostracismo al que se vio forzado el Jedi, antes de conocer, años después al Luke de Una nueva esperanza, la historia donde comenzó todo.