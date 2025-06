‘A House of Dynamite’: esto es lo que sabemos de la nueva película de Kathryn Bigelow

Puede que a Netflix ya no le interese tanto contratar a grandes cineastas para sus proyectos, pero de vez en cuando hasta la corporación que dirigen Dan Lin y Ted Sarandos hace sus excepciones. Ahora y tras varios meses sin título oficial, hace escasas horas hemos conocido el nombre oficial del largometraje con el que la directora Kathryn Bigelow y el estudio californiano unirán sus caminos: House of Dynamite. Pero…¿de qué trata esta nueva producción que supervisa la que fue en su momento, la primera mujer en ganar un Oscar a la mejor dirección? ¿qué estrellas aparecerán? ¿tiene posibilidades en la futura alfombra roja? Es una de las películas más esperadas de este 2025 y a continuación, vamos a repasar todo lo que sabemos de ella.

Lo más llamativo o noticiable del asunto reside también, en el propio hecho de volver a tener como espectadores un trabajo de la realizadora estadounidense. Bigelow llevaba ocho años sin estrenar una nueva cinta, siendo Detroit (2017) su última aportación fílmica en salas. Eso sí, temáticamente no estará demasiado alejada ni de esta última, ni de las dos aproximaciones belicistas anteriores que la brillaron a brillar en la Academia. Hablamos de En tierra hostil (2009), el filme que le brindó su estatuilla dorada y La noche más oscura (2013), cuyo desempeño logró aunar hasta cinco nominaciones en una gala de los Oscar donde terminaría triunfando la Argo de Ben Affleck. House of Dynamite fue anunciada oficialmente en 2024, con el guionista Noah Oppenheim (Jackie, Día Cero) encargándose de un libreto ambientado en la actualidad. El punto de partida en forma de sinopsis compartido por Netflix es el siguiente:

«Cuando un misil sin origen identificado es lanzado contra Estados Unidos, en la Casa Blanca comienza una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo responder al ataque». Dado ese planteamiento, parece evidente que nos enfrentaremos a otra historia repleta de tensión, espionaje y muchas conspiraciones políticas por el camino.

Kathryn Bigelow y Netflix van al cine

House of Dynamite no es el primer intento de colaboración entre Kathryn Bigelow y Netflix. Antes, la autora y la «Gran N roja» tenían un proyecto entre manos que iba a adaptar Aurora, la novela de David Koepp, pero desgraciadamente el estudio la canceló en 2022. Sin aparente rencor por ninguna de las partes, lo cierto es que la compañía estrenará la cinta en cines antes de su llegada a Netflix pasado el verano. Un hito para el sello, pues esta técnica de preestrenar el contenido en el patio de butacas, se había perdido en el pasado. De hecho y según los principales rumores, otros directores como Rian Johnson y Greta Gerwig todavía discuten con la marca para que Puñales por la espalda 3 y la nueva adaptación de Las Crónicas de Narnia también posean un espacio garantizado en la cartelera.

Si atendemos a las declaraciones que Bigelow dio en 2017 mientras promocionaba Detroit, este inminente nuevo trabajo seguramente tendrá un mensaje político:

«Al final, el entretenimiento necesita un poco de mensaje. Eso es una verdadera motivación. El elemento del género es cautivador y atractivo, tanto para el espectador como para el cineasta, pero usarlo como vehículo para impulsar una conversación o al menos arrojar luz sobre ella es sumamente emocionante», le confesaba hace casi una década a IndieWire.

El gran reparto de ‘House of Dynamite’

Como ya nos tiene acostumbrados con sus películas, Kathryn Bigelow ha configurado un reparto excelso para House of Dynamite. En el elenco protagónico encontramos a Idris Elba (Luther), Rebecca Ferguson (Dune), Gabriel Basso (Jurado Nº2) y Jared Harris (Chernobyl). Mientras, Tracy Letts (Agosto), Anthony Ramos (Twisters), Moses Ingram (Gambito de dama), Jonah Hauer-King (La sirenita), Greta Lee (Vidas pasadas), Jason Clarke (Oppenheimer), Kaitlyn Dever (The Last of Us) y Aminah Nieves (1923), entre otros, conforman el casting secundario.

Nieves le contó a IndieWire a principios de mes que ningún miembro del reparto conocía el título de la película durante la producción: «Es increíble, porque ni siquiera sé el nombre de la película y no sé cuándo se estrena. Sólo puedo decir que es completamente diferente a todo lo que me han visto hacer-que no es mucho-, pero aun así es completamente diferente, siendo un papel muy desafiante por el tiempo que le dediqué y lo que nos exigió a todos».

House of Dynamite llegará a las salas una semana antes de su estreno en Netflix, programado para el 24 de octubre de 2025.