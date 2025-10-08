‘Heat 2’ vuelve a sonar con fuerza: la secuela podría contar con la mayor estrella actual de Hollywood

Han pasado tres años desde los primeros rumores sobre el desarrollo de Heat 2. Otra secuela tardía nacida a partir de la publicación de la novela homónima publicada en agosto de 2022 por el director Michael Mann y Meg Gardiner. En un principio, Warner Bros. iba a ser la encargada de volver a producir y distribuir el seguimiento, pero tras meses de negociaciones presupuestarias con el realizador, la major se ha retirado de la puja y ahora, parece que United Artists (auspiciada por Amazon MGM Studios) se encuentra en conversaciones finales para hacer realidad la nueva entrega del filme estrenado en 1995. No obstante, por si el interés de los fans no estuviese por las nubes, existe un nombre que no para sonar en las últimas horas para comandar el proyecto: Leonardo DiCaprio.

No son pocas las estrellas que han sonado para Heat 2. Adam Driver, Austin Butler o Bradley Cooper han permanecido durante meses vinculados a la preproducción y en estos instantes a esta lista de actorazos se acaba de sumar el gran intérprete del Hollywood actual. DiCaprio no ha estado jamás a las órdenes del director de El dilema, aunque protagonizó El aviador en 2004, cinta de Michael Scorsese en la que el Mann ejerció de productor ejecutivo. La principal «gasolina» para el desarrollo de la franquicia pasa por-aparte de su elenco estelar y el factor nostálgico-la gran acogida que el libro tuvo en el mercado, llegando a ser el número uno en ventas para el New York Times. Mann ejercerá como productor, contando en los despachos con la participación de Scott Stuber, Eric Roth, Shane Salerno, Nick Nesbitt y el responsable de Top Gun: Maverick y F1: La película, Jerry Bruckheimer.

‘Heat 2’ parece inevitable

Como señalábamos, los acuerdos en torno a la producción de Heat 2 no han sido sencillos. Principalmente porque a Warner, el presupuesto solicitado por Mann le pareció algo completamente desorbitado. Sobre todo teniendo en cuenta el débil momento que atraviesa un mercado de la exhibición en el que cada vez parece más difícil conseguir taquillazos.

El presupuesto inicial de Mann para la secuela fue originalmente de 230 millones de dólares. Una cifra que después, consiguió reducir a los 170 millones. Sin embargo, según los informes de THR, esta partida seguía siendo desorbitada para la compañía, la cual estaba dispuesta a llegar a los 135 millones. Ahora sabemos que será Amazon MGM la que apostará por llevar a Heat 2 a los cines. La continuación podría reunir al mayor reparto masculino del cine actual y ese es, un reclamo inevitable para que finalmente tengamos una materialización fílmica.

¿Aparecerá Leonardo DiCaprio?

La agenda del protagonista de Una batalla tras otra es demasiado compleja como para asegurar la participación final de DiCaprio. De hecho, dentro de nada tendrá que comenzar su nueva colaboración con Scorsese, What Happens At Night. Filme sobrenatural en el que compartirá elenco con Jennifer Lawrence.

Si atendemos a lo que relata la novela de Heat 2, el seguimiento funciona al mismo tiempo como una precuela y una secuela del título original. Conectando los eventos de diferentes décadas, veremos al detective Vincent Hanna (Pacino) persiguiendo a Chris Shiherlis (Val Kilmer), el último de los supervivientes de la banda de Neil McCauley (Robert De Niro). También conoceremos los primeros golpes de estos, expandiendo el universo criminal más allá de la ciudad de Los Ángeles.