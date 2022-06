Al Pacino quiere que Timothée Chalamet interprete a su versión joven en ‘Heat 2’

Heat es, seguramente, una de las películas sobre robos y atracos más potentes de la historia. La veteranía en la dirección de Michael Mann, sumado a un reparto único encabezado por Robert DeNiro y Al Pacino, elevó a nivel de leyenda a la cinta, la cual ha jugado un papel clave como referencia en todos los film y series que llegaron posteriormente. Por eso, es impensable entender la existencia por ejemplo de The Town, sin que Mann y compañía borrase los límites entre dos personajes que viven para enfrentarse pero que en realidad, no son tan diferentes. El verano pasado, Heat volvió a ser noticia al anunciarse la publicación del libro que cuenta los acontecimientos posteriores al enfrentamiento entre Vincent Hanna (Pacino) y (Neil McCauley) que sería a la vez secuela y precuela, pero ¿Quién podría ser la versión joven de Pacino? él mismo tiene muy claro que ese debería ser Timothée Chalamet.

En el Festival de Cine de Tribeca se realizó un homenaje a la cinta de 1995 y a la causa se sumaron los actores principales, quienes hablaron de muchas cosas en torno al gris y descorazonador universo de Heat. No obstante, lo que ha ocupado todas las portadas es la idea de una secuela/precuela de la historia, basada en el libro que se va a publicar y en el que Mann lleva trabajando 6 años. La publicación llegará a las librerías en agosto y el cineasta de Illinois dijo que estaría dispuesto a llevar a esta hipotética Heat 2 a la gran pantalla o a una serie de televisión. Desgraciadamente las palabras del director se tuvieron que escuchar a través de un video, ya que Mann dio positivo por COVID 19: “Me decepciona no etar con vosotros esta noche. En 1994 le dije a Art (el productor del film original) que produjera mi guion y encontrara director, porque tal vez ya no la dirigiría. Me dijo que estaba loco, así que todo esto es culpa suya”.

Estas declaraciones sobre Timothée Chalamet y una Heat 2 no confirmada podrían despertar las ganas de que los fans quieran una continuación de la película que además, indague en el pasado de sus protagonistas. Además este, parece el momento idóneo de la industria para tal campaña, ya que vivimos una era de nostalgia y secuelas tardías que quieren reenganchar al público, como bien se ha demostrado con la llegada a los cines de Cazafantasmas: Más allá y Top Gun: Maverick.