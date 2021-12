El pasado 3 de diciembre se estrenó en Amazon Prime Video la original comedia Harlem de Tracy Oliver la creadora de Plan de chicas. Una serie protagonizada por cuatro amigas libres e independientes que viven en Manhattan cuyos diez episodios no duran más de 30 minutos.

La serie ha sido rodada a cámara fija y se ha estrenado en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo. Uno de los estrenos de series más esperados de la plataforma de streaming para este mes de diciembre junto con Being the Ricardos, La rueda del tiempo o The Ferragnez.

Harlem es una serie de comedia que recuerda un poco a la conocida Sexo en Nueva York por la relación de amistad que establecen el grupo de amigas pero que es también muy diferente. Cada una de las protagonistas de Harlem tiene una vida diferente y una visión muy distinta del amor. Las actrices Meagan Good, Grace Byers, Jerrie Johnson y Shoniqua Shandai dan vida a estas cuatro mujeres que intentan que el amor tenga un lugar en su ajetreada vida: una profesora de universidad. una brillante creadora de una aplicación de éxito, una descarada cantante y una diseñadora de moda que todavía cree em el amor.

Cuatro amigas en Harlem

Esta nueva serie de comedia nos cuenta la vida diaria de un grupo de modernas y elegantes amigas que viven en Harlem, en el centro de la cultura negra en América. Camille es una joven y popular profesora de antropología de la Universidad de Columbia que tiene un amplio conocimiento de las reglas aplicadas en cuanto a las citas amorosas de muchas culturas, aunque no le ha valido de mucho porque tiene grandes dificultades encontrar su camino en cuanto a su vida amorosa. La dura Tye es la creadora de una aplicación de citas para homosexuales que sin embargo prefiere mantener cualquier posible relación a distancia.

Por su parte, Quinn es una diseñadora de moda que todavía cree en el amor, pero cuya empresa está pasando por algunas dificultades económicas. Angie es una cantante y actriz segura de sí misma, brillante y sin filtros que vive muy bien con Quinn sin pagarle el alquiler. Las cuatro tendrán que sobrevivir a la nueva etapa en la que se encuentran sus carreras profesionales, relaciones amorosas y sueños en la gran ciudad.

Un reparto totalmente femenino

La serie Harlem está protagonizada por estas cuatro actrices: Meagan Good que da vida a Camille, Grace Byers a Quinn, Shoniqua Shandai a Angie, Jerrie Johnson a Tye y TylerLePley a Ian. Además, en esta serie de comedia participan como estrellas invitadas las conocidas actrices Whoopi Goldberg (Dr. Elise Pruitt) Jasmine Guy (Patricia), Andrea Martin (Robin), Robert Richard (Shawn), Juani Feliz (Isabela), Kate Rockwell (Ana) y Sullivan Jones (Jameson).

Harlem es una buena opción para los que están buscando este mes de diciembre una serie de comedia moderna y de episodios cortos perfecta para desconectar gracias a sus aventuras amorosas, sus problemas profesionales y su lucha diaria para hacerse un hueco en el mundo.