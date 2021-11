Para los fans de Sexo en Nueva York por fin está llegando el momento del estreno de And just like that. Aunque llevamos meses viendo a sus cuatro protagonistas por las calles de Nueva York, ya podemos confirmar que el estreno de la nueva serie será el próximo jueves 9 de diciembre.

Ese día la plataforma de streaming HBOMax lanzará los dos primeros episodios, a los que le seguirán los ocho restantes que se irán subiendo de manera semanal. Cada jueves por la noche se subirá un episodio hasta completar los 10 que tiene la serie And just like that.

Una serie Max Original del productor ejecutivo Michael Patrick King, que vuelve a seguir a Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon ) y Charlotte (Kristin Davis) en su viaje desde la compleja realidad de la vida y la amistad a los 30 a la vida toda vida mucho más compleja de los 50.

Un tráiler de lujo

Por fin podemos ver también el tráiler de And just like that con las tres mujeres protagonistas paseando 20 años más tarde por las calles neoyorquinas. En este esperado teaser de menos de un minuto nuestras Carrie, Miranda y Charlotte están disfrutando de la Gran Manzana mientras se oye la voz en off de Carrie: «Ellos dicen que algunas cosas nunca cambian, pero la verdad es que la vida está llena de sorpresas. A medida que tu historia se desarrolla, la ciudad se reinventa a sí misma y así comienza un nuevo capítulo».

Además de las tres actrices protagonistas también nos encontramos en el reparto de esta nueva serie con actores como Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler. Volver a ver a Mr. Big en alguna escena con Carrie ya es en sí todo un sueño para muchas de sus seguidoras.

Las verdaderas amigas no pasan de moda

La serie mítica de HBO Sexo en Nueva York fue creada por Darren Star y basada en el libro homónimo de Candace Bushnell. Una original y divertida serie que rompió con todo lo que se había visto hasta el momento y que tuvo un gran éxito entre las espectadoras femeninas. Además triunfó por su reflejo de la moda del momento como la mítica falda de tul de Carrie, los tacones de vértigo y esos looks tan arriesgados que ahora se vuelven a recuperar en algunas de las escenas que vemos en el trailer de And just like that.

Las verdaderas amigas no pasan de moda y las series que se han visto con ellas son lo mejor del pasado y quizás del futuro. Habrá que esperar a ver los primeros episodios de la nueva serie y ver si están a la altura de una de las series más míticas de los últimos años. Un nuevo episodio y una nueva etapa que nace con And just like that…