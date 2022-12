‘Hacia la libertad’: La película de Will Smith que ha llegado este fin de semana a Apple TV +

Parece mentira, pero ya ha pasado un año desde que Will Smith produjese uno de los momentos más bochornosos de los Premios Oscar. El actor, había construido una carrera en la última década en la que buscaba desesperadamente una nominación y galardón en la alfombra roja y cuando lo obtuvo, todo ese esfuerzo quedó embarrado por una bofetada en pleno directo al humorista Chris Rock. Este había hecho un chiste sobre la alopecia que padecía su mujer, Jada Pinkett Smith, y después del acto violento no hizo sino más que reafirmarse en una posición de victimismo al recoger la estatuilla. Después llegó un rechazo inmediato por parte de la industria, que paralizó varios de sus proyectos y el castigo de la Academia por la que el protagonista de King Richard no podrá acudir a ningún evento del certamen ni presencial ni virtualmente durante una década. A pesar de todo eso, Smith ha estrenado este fin de semana en Apple TV + Hacia la libertad, una historia sobre la esclavitud basada en hechos reales.

Durante la promoción la semana pasada, el actor ya mencionó lo mucho que le preocupaba que los actos de su pasado afectasen al equipo de Hacia la libertad y lo cierto es que seguramente, si no hubiese sucedido el conflicto con Rock, la película se habría estrenado antes y en cines, y no como ahora, directamente en la plataforma de Apple. Pero ¿de qué trata Hacia la libertad?

Narra la conmovedora historia real de un hombre dispuesto a cualquier cosa por su familia, y por la libertad. Cuando Peter, un hombre esclavizado, arriesga su vida por escapar y regresar con su familia, se embarca en una peligrosa travesía de amor y resiliencia. En el apartado técnico, la cinta está dirigida por Antoine Fuqua, un cineasta que brilló en su momento con Training day y que ha ido dando dando tumbos por diferentes géneros desde entonces. Desde dramas deportivos como Redención a remakes imposibles como Los siete magníficos. También ha dirigido historias de acción de la talla de Objetivo: La Casa Blanca y la franquicia The Equalizer. Además de Smith, la película cuenta con Mustafa Shakir, Ronnie ene Blevins, Mustafa Shakir y Jared Bankens, entre otros.

Hacia la libertad está disponible en Apple Tv + desde el 9 de diciembre. En el horizonte la agenda de Will Smith no está muy ajetreada que digamos, pero al menos tiene pendiente la producción de Bad Boys 4.