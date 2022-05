Sony no abandona a Will Smith: Estará en ‘Bad boys 4’

Ya han pasado varios meses desde que Will Smith protagonizase uno de los momentos más bochornosos de la historia de los Oscar en la edición de este año. El humorista Chris Rock hacia un chiste sobre la calvicie de su mujer y este (después de reírse) se levantaba y le propinaba un guantazo a Rock. Instantes después, desde el asiento seguía increpándole agresivamente, diciéndole que no nombrase a su mujer. La Academia le puso una dura sanción, pero lo más grave de todo para el ganador de la estatuilla por El método Williams fue que su imagen quedó gravemente dañada, sugiriendo que se quedaría apartado de varios proyectos que tenía en marcha. Apple por ejemplo, ha pospuesto el estreno de Emancipation de Antoine Fuqua hasta que se calmen las aguas. Sin embargo, ahora Sony ha mostrado su total apoyo, declarando que el actor estará en Bad boys 4.

La cuarta entrega de la franquicia fue una de las primeras películas en las que se habló, entre rumores, de una posible retirada de Smith del proyecto. Algo que ahora Tim Rothman, uno de los jefes de Sony, se ha encargado de desmentir en una entrevista para Deadline. “No. Eso fue incorrecto. Esta película ha estado en desarrollo y aún lo está. No había frenos que pisar porque el coche no se movía”, apuntaba Rothman, el cual también entendía a Smith y valoraba su arrepentimiento y disculpa: “Ese fue un ejemplo de una muy buena persona que tuvo un muy mal momento, delante de todo el mundo. Creo que su disculpa y su arrepentimiento son auténticos, y creo en el perdón y la redención”.

Sony Pictures ha fijado Bad boys 4 para el 2023, aunque todavía sin director, podría llegar mucho más tarde de lo esperado. Un tiempo que de seguro, le ira bien a la franquicia y a la propia trayectoria de Will Smith. El actor necesita un poco más de tiempo antes de volver a aparecer en una producción, entre el ingreso en una clínica de rehabilitación y los rumores de divorcio con su mujer Jada Pinkett Smith.

En la agenda fílmica del actor se encuentra Fast and Loose y como productor The Karate Kid 2 y Hancock 2. ¿Tardará mucho tiempo Will Smith en regresar a la primera línea de Hollywood o la agresión de los Oscar marcó el final de su carrera?