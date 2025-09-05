Hacía años que no me reía así con una película: la comedia que acaba de llegar a Netflix y ya es lo más visto

Llegó la semana pasada al catálogo de «la gran N roja» y desde entonces, nos ha conquistado con su frescura originalidad e intriga: El club del crimen de los jueves es la mejor película de comedia que Netflix ha estrenado este año. No es para menos, pues la adaptación de la novela homónima de Richard Osman contiene todas las características necesarias para ser un producto viral, dentro de la major californiana. Un reparto repleto de estrellas, una historia atractiva y la duración de un metraje justo y necesario para dejar con un gran sabor de boca a los espectadores. ¿El resultado? con menos de siete días en el abanico de contenidos de la compañía, la cinta acumula casi de 25 millones de visualizaciones.

El club del crimen de los jueves está dirigida por uno de los cineastas con más experiencia de Hollywood. Responsable de títulos familiares de culto como Solo en casa, Señora Doubtfire o las dos primeras entregas de la franquicia Harry Potter, Chris Columbus es uno de esos realizadores que entiende a la perfección e valor del entretenimiento y la magia del cine. Columbus llevaba un lustro sin estrenar un filme como director. Concretamente con Netflix, cuando realizó para el terminal Crónicas de Navidad 2. Ahora, gracias a esta simpática comedia, el narrador vuelve a estar en el centro de la conversación a través de un guion firmado por Katy Brand (Buena suerte, Leo Grande) y Suzanne Heathcote (Killing Eve y The Crowded Room). Pero ¿de qué trata esta película que en tan poco tiempo se ha convertido en un reclamo perfecto para la audiencia de la empresa que dirige Ted Sarandos?

‘El club del crimen de los jueves’: sinopsis

La sinopsis oficial de la película, mantiene un tono de comedia bajo un punto de partida enigmático: «Cuatro irreprimibles jubilados dedican su tiempo a resolver casos de asesinatos sin resolver por diversión, pero sus investigaciones casuales dan un giro emocionante cuando se encuentran con un verdadero misterio entre manos».

A pesar de tener su origen en un superventas, el plato fuerte de El club del crimen de los jueves nace en sus cuatro protagonistas principales; Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie. Un cuarteto de estrellas que con su carisma, nos mantienen pegados hasta la pantalla y que tras su desenlace deja con ganas de más. Y Teniendo en cuenta que este sólo es el primero de una serie de cinco libros publicados…¿alguien duda de que Netflix vaya a seguir adaptando el trabajo de Osman?

La película top: una comedia de Netflix

¿Pasar la jubilación en Benidorm o resolviendo crímenes? Nuestros protagonistas lo tienen claro.

‘El club del crimen de los jueves’ llega el 28 de agosto. pic.twitter.com/EcjmjFWhPS — Netflix España (@NetflixES) May 29, 2025

En el Top 10 de España, El club del crimen de los jueves se sitúa en la primera posición, mientras que a nivel global, el trabajo dirigido por Columbus aparece como el largometraje colíder, sólo por detrás de Las guerreras k-pop, el fenómeno que se ha convertido en los últimos días en la película más vista de la historia de Netflix. A día de hoy, la lista del top general en el campo de las películas de habla inglesa queda así: