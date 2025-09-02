Es uno de los mejores dramas románticos del cine y regresa hoy a Netflix: te enamorarás de Meryl Streep

Las plataformas de streaming se nutren de novedades semanalmente a un ritmo tan desbordante, que es habitual no poder estar al día con la última película viral del momento. Pero como bien conocen los suscriptores de dichas marcas, algunos títulos tienen fecha de caducidad, desapareciendo de la noche a la mañana de los catálogos de los servicios de transmisión. Por ello, que estos vuelvan de imprevisto es también, motivo de celebración para cualquier cinéfilo y hoy no podíamos dejar pasar la ocasión de remarcar el regreso de uno de los mejores dramas románticos que entran de nuevo en el poderoso abanico de contenidos de Netflix.

Nos referimos a la excepcional Los puentes de Madison. Una cinta en la que como director, Clint Eastwood demostró tener un talento innegable para la tragedia emocional y los amores imposibles. Dentro del género, el actor ya había despuntado dirigiendo Primavera en Otoño. Sin embargo, fue en la adaptación de la novela homónima de Robert James Weller donde encontró en la pausa y el silencio, a los dos aliados perfectos para crear un melodrama único en su prodigiosa carrera como narrador audiovisual.

La crítica especializada se deshizo en elogios hacia el largometraje, destacando la inesperada química surgida entre una fantástica Meryl Streep y la sobriedad sincera y desangelada del rostro férreo del último llanero solitario de Hollywood. Por su parte, en la memoria del público permanece como un clásico incontestable a pesar de que los Oscar de 1996, únicamente consideraron nominar a Streep por su magnífico papel. Al final, el galardón fue a parar a Susan Sarandon por Pena de muerte en una edición donde Braveheart se llevó los grandes premios de la noche, teniendo espacio en las nominaciones incluso para producciones de corte menor como Babe, el cerdito valiente. Por suerte para Los puentes de Madison, la herencia de su bella factura permanece anclada en el único lugar eterno para las historias: el corazón de los espectadores.

¿De qué trata ‘Los puentes de Madison’?

La sinopsis oficial nos pone en la piel de Francesca Johnson (Streep), una ama de casa que vive con su familia en una apartada granja. Un día, su sosegada vida se altera sin remedio con la aparición de Robert Kincaid (Eastwood), un fotógrafo que visita la región para fotografiar los puentes del bucólico paisaje en el condado de Madison. Su esporádico encuentro despertará entre ambos, una profunda conexión de difícil salida.

Con su llegada hoy al catálogo de la plataforma, Los puentes de Madison se posiciona como uno de los mejores dramas románticos que podemos encontrar en Netflix. Una oportunidad única de volver a ver o emocionarse por primera vez con este filme de culto que hasta hace escasas horas, sólo estaba disponible vía alquiler o compra en Apple TV, Rakuten TV y Amazon. Acompañando a Streep y a Eastwood, el casting secundario se completó con la presencia de Annie Corley (Un ciudadano ejemplar), Jim Haynie (El pacificador) y Victor Slezak (Babygirl).

Los mejores dramas románticos de Netflix

Por supuesto, el estimulante regreso de Los puentes de Madison supone la excusa perfecta para poder completar un maratón con los mejores dramas románticos que actualmente están disponibles en Netflix. Estos son algunos de los títulos más destacados dentro del género que pueden encontrarse en «la gran N roja»: