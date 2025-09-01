Los estrenos de Movistar Plus en septiembre: 7 películas imprescindibles que no te puedes perder

Despidiéndonos de un mes de agosto repleto de novedades tanto en las salas de cine como en el streaming, el mes de septiembre nos devuelve a la ineludible rutina anual. Aunque por suerte para los cinéfilos y los amantes del entretenimiento audiovisual, el fin del verano supone el inicio de todo un calendario de ficciones que apuntan a conquistar el circuito final de premios que desencadenará en los futuros Globos de Oro, premios Goya y en definitiva, el broche sentenciador de los Oscar 2026. Pero por el momento, nos tendremos que conformar con algunos de los principales estrenos que Movistar Plus brindará a sus suscriptores a lo largo del ya iniciado mes de septiembre. Estas son las siete películas imprescindibles que llegarán en las próximas semanas a la plataforma:

1-‘La buena letra’

Con una mayoría de críticas positivas en su preestreno en el Festival de Cine de Málaga, La buena letra se presenta como una de esas películas españolas muy a tener en cuenta en los futuros premios nacionales. Dirigida por Celia Rico Clavellino (Los pequeños amores), La buena letra adapta la novela homónima de Rafael Chirbes, una drama de la posguerra española en la que la protagonista trata de salir adelante con su familia a pesar de las viejas heridas creadas en la Guerra Civil.

Fecha de estreno: día 1

2-‘La guerra de los Rohirrim’

Los fans del anime y los acólitos del universo de Tolkien pueden darse la mano en esta ficción que cuenta la historia de cómo surgió la leyenda del Abismo de Helm. Símbolo de resistencia clave en la trilogía original de películas de Peter Jackson. Concretamente en la secuela, El señor de los anillos: Las dos torres.

Fecha de estreno: día 4

3-‘El casoplón’

Puede que no sea un ejemplo de gran cine, pero con muy poco, El casoplón batió varios récords económicos de la taquilla patria. Reuniendo a casi medio millón de espectadores en el patio de butacas y cosechando más de 3 millones de euros en la taquilla. Queda ver si su presencia en el streaming resulta también tan exitosa como en la exhibición patria.

Fecha de estreno: día 6

4-‘Una quinta portuguesa’

Sin duda, junto a La buena letra, Una quinta portuguesa es uno de los estrenos de Movistar Plus imprescindibles en este mes de septiembre. Avelina Prat (Vasil) nos trae este guion original que nos pone en la piel de un profesor de geografía que queda totalmente devastado tras la desaparición de su mujer.

Fecha de estreno: día 10

5-‘Vermiglio’

Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia de 2024, Vermiglio nos sitúa en un remoto pueblo de montaña de los Alpes italianos a finales de la Segunda Guerra Mundial. La irrupción de un soldado desertor alterará las vidas de todos los habitantes.

Fecha de estreno: día 15

6-‘Aún estoy aquí’

Fue una de las revelaciones en los Oscar 2025, logrando el premio a la mejor película internacional. Narra la historia biográfica de Marcelo Rubens y el recuerdo de cómo su madre se vio obligada al activismo político cuando su padre, el diputado izquierdista Rubens Pavia fue capturado en la dictadura militar de Brasil en los 70.

Fecha de estreno: día 20

7-‘Vivir el momento’

Es uno de los estrenos de Movistar Plus más esperados este mes de septiembre. Pues entre otras cosas, está protagonizada por dos estrellas como Andrew Garfield y Florence Pugh. Bajo el sello de A24, este drama romántico se debe ver con una buena caja de pañuelos cerca.

Fecha de estreno: día 26