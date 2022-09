El actor al que siempre ha querido parecerse Meryl Streep: «Ha sido mi faro durante 50 años»

Meryl Streep está considerada como una de las mejores actrices de todos los tiempos. No es para menos, la de New Jersey ha trabajado para directores de la talla de Sydney Pollack, Mike Nichols, Clint Eastwood, Stephen Daldry o Stephen Spielberg. Le han llovido infinidad de premios, pero su carrera perfectamente, se podría explicar sólo con los Oscar, habiendo ganado tres y estando nominada un total de 21 ocasiones. Pero incluso las grandes leyendas tienen sus propios ídolos. Streep valora a nombres como el de Barbara Stanwyck y Vanessa Redgrave, no obstante, el actor al que siempre ha aspirado a parecerse es a Robert De Niro.

Las palabras y elogios de Meryl Streep hacia el actor de Taxi driver se produjeron durante el 65 aniversario de la Gala en beneficio del Harry Ransom Center de la Universidad de Texas. Allí, la veterana actriz recordó como pensó que De Niro no era un actor, sino un amateur de la interpretación sureño en la película Muerte de un jugador de 1973. Después se sorprendió cuando lo vio en Malas calles de Martin Scorsese. No era ningún aspirante, era un actor del método con mayúsculas: “Revisamos los créditos y vimos su nombre. Dije ‘Oh, Dios mío. Es italiano. Él es Robert De Niro. Él es un actor. Y realmente me impactó”, aseguraba la estrella que terminó compartiendo elenco con De Niro en El cazador.

Aparte de la admiración profesional, el respeto de Streep va mucho más allá, apuntando a que la imagen de De Niro ha sido un faro para ella durante muchísimos años: “Es un hombre cuya presencia en mi vida durante 40 años ha sido una constante consoladora. Pero no lo veo muy a menudo. No chateamos. Pero sé que él está, sin lugar a dudas, siempre ahí para mí y siempre lo estará. Es un hombre que vive de la lealtad a sus ideales, a su país y a las personas que ama”.

Ambos actores participaron juntos en dos cintas más; Enamorarse y La habitación de Marvin. Actualmente Robert De Niro tiene pendiente el estreno Ámsterdam de Killers of the Flower Moon, su última colaboración con Scorsese y Leonardo DiCaprio. Streep en cambio, estrenó No mires arriba el año pasado y no tiene ningún proyecto en el futuro inminente. Respetándose mutuamente tanto… ¿no sería genial volver a verlos juntos en la gran pantalla?