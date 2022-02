Spider-Man: No way Home provocó en los fans muchas sorpresas. La primera de ellas fue, evidentemente, la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield. En segundo lugar, el cameo de Charlie Cox y su personaje, el abogado Matt Murdock, quien en los cómics y en la última serie de Netflix es Daredevil. Por último, en su escena postcréditos aparecieron Tom Hardy como Venom, en un bar después de que el camarero le estuviese contando la clase de mundo en la que se encontraba, después de que Peter Parker y Doctor Strange montasen un buen lío con el hechizo para que todo el mundo olvidase la identidad secreta del hombre araña. Al final de la cinta todo vuelve a su cauce, pero un resto del simbionte se queda en la realidad del Universo Cinematográfico de Marvel. Una excusa para poder usar al villano contra Tom Holland en el futuro. Pero ¿Cuáles son los planes reales de La Casa de las Ideas en el futuro de la franquicia arácnida? Los guionistas de No way home han hablado de ello.

Erik Sommers y Chris McKenna, escritores de la última película de Spider-Man, han hablado de la presencia futura de Venom en el UCM en el IGN Fan Fest. “Deja la puerta abierta a las posibilidades” comentaba Sommers, y añadía: “A diferencia de verlo regresar y no ver ningún simbionte. Así que sólo permite algunas posibilidades emocionantes en el futuro”.

McKenna en cambio, intervino para aclarar que ellos no tenían realmente ni idea de los planes de Kevin Feige: “No tengo ni idea. Eso está por encima de nuestro nivel salarial. Somos parte de un universo cada vez más grande del que no somos dioses”, contestaba el guionista a raíz de la pregunta sobre un futuro enfrentamiento entre Spider-Man y Venom.

En agosto, el propio Tom Hardy habló de la introducción de su personaje en la fase que estaba construyendo Marvel: “Obviamente es un gran cañón para saltar, para ser salvado por na sola persona, y se necesitaría un nivel mucho más alto de diplomacia e inteligencia, sentarse y hablar, para enfrentarse a un escenario como ese”. Aunque es de esperar que si Venom aparece en este multiverso, lo lógico sería que lo interpretase otro actor.