Ganar el primer Oscar en 2026: estas 5 personalidades merecen (por fin) llevarse la estatuilla dorada

Hace algunas horas, la Academia de Hollywood ha compartido la lista de películas que competirán el próximo 16 de marzo para ganar, el máximo número de estatuillas posibles en los Oscar 2026. La ceremonia reunirá por supuesto a grandes leyendas de la escena, con figuras que ya saben lo que significa alzarse con la imponente distinción. Ahí tenemos los ejemplos de Sean Penn, quien ya posee dos galardones o Alexandre Desplat, ganador de dos efigies del «tío Oscar» gracias a sus composiciones para El gran hotel Budapest (Wes Anderson, 2014) y La forma del agua (Guillermo del Toro, 2017). Pero por otra parte, en esta 98ª edición también encontramos a varias estrellas de la industria que en la futura gala podrían por fin, alzarse con el mayor de los logros de la disciplina audiovisual. Estos son los cinco nombres que por primera vez, podrían alzarse con la dorada consideración de la meca del cine en sus carreras:

1-Paul Thomas Anderson

No, Paul Thomas Anderson todavía no ha podido ganar un Oscar, pero el 2026 debería ser por fin su año. El cineasta ha estado nominado en 11 ocasiones antes de Una batalla tras otra por largometrajes del impacto cinematográfico de Magnolia, Pozos de ambición, El hilo invisible o Licorice Pizza, su último intento de brillar en la alfombra roja. Con aquel coming of age de Cooper Hoffman y Alana Haim, Anderson fue injustamente ignorado. Ahora, parece inevitable que tras las 13 nominaciones de su más reciente trabajo, el autor no triunfe por derecho propio en la célebre noche del séptimo arte

2-Timothée Chalamet

¿Cómo no tenerlo en cuenta, si su ambición es tan desmedida como su talento? Con bastantes probabilidades de ganar el Oscar 2026 al mejor actor por Marty Supreme, Chalamet tiene por delante superar el reto de superar el reflejo interpretativo con el que todos lo comparan: Leonardo DiCaprio. Y de paso, vencer a la histórica nominación de Wagner Moura con Agente secreto. Chalamet, ya ha entrado en las quinielas anteriormente por Call me by your name y A complete Unknown.

3-Darius Khondji

Aunque «sólo» ha estado nominado por Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades y Evita, la carrera de Khondji bien merecía más elogio y atención por parte de la Academia. El director de fotografía iraní es el responsable de cómo luce a nivel de imagen, títulos de la talla de Seven (David Fincher, 1995), El sueño de Ellis (James Gray, 2013) o Diamantes en bruto (Ben y Joshua Safdie, 2019). Este artista de la luz, tiene posibilidades por su labor en Marty Supreme. Eso sí, en frente tiene rivales duras a la altura de Sueños de trenes y Los pecadores.

4-Jonny Greenwood

El guitarrista de Radiohead ya obtuvo sendas nominaciones gracias a anteriores colaboraciones con Paul Thomas Anderson. Ahora, se enfrenta al poderío de Ludwig Göransson con Los pecadores y Alexandre Desplat y el Frankenstein de Guillermo del Toro. ¿Lograrán sus momentos de gran intensidad y mezcla grotesca musical hacerse con la categoría de mejor banda sonora?

5-Diane Warren

Sí, sabemos que ya tiene una estatuilla honorífica. Pero nadie más que ella merece ganar el Oscar 2026 a la mejor canción. Pues en su currículum relacionado con el audiovisual, esta compositora ostenta hasta 18 nominaciones en la historia de la alfombra roja. Desgraciadamente, en esta edición debe medirse al superéxito Golden de Las guerreras K-pop y al potente tema de Sueños de trenes, elaborado por Nick Cave y Bryce Dessner.