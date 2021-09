De poco le van a servir los músculos a Dwayne Johnson y las habilidades de héroe de acción a Ryan Reynolds, si Gal Gadot se cruza en su camino. Al menos, eso es lo que se puede apreciar en el clip de Alerta roja que Netflix ha compartido tras su evento para fans llamado TUDUM, donde en la noche de ayer compartieron adelantos de múltiples proyectos para la compañía.

Gal Gadot contra The Rock y Ryan Reynolds en la escena de lucha DE TUS SUEÑOS. Un pequeño adelanto de ‘Alerta roja’ en #TUDUM pic.twitter.com/VX7yzvTirc — Netflix España (@NetflixES) September 25, 2021

Ambos personajes masculinos se aliarán en esta aventura de crimen y espionaje para atrapar a la ladrona más famosa y habilidosa del mundo. Al reto inicial que ya supone tal persecución se le suma la compenetración que ambos tendrán que entrenar, circunstancia de base complicada, pues Dwayne Johnson es un agente del FBI y Reynolds un consumado ladrón. La franquicia de Fast and furious le ha permitido a Johnson trabajar con ambos por separado. Con Gadot en las entregas 5,6 y 7 de la saga motorizada, mientras que con Reynolds lo hizo en el spin-off Hobs and Shaw. No obstante, esta será la primera vez en la que las tres estrellas coincidan en un mismo proyecto.

Gal Gadot no sólo puede con ambos en la pelea, también los termina ridiculizando al maniatarlos con las esposas, gracias a sus rápidas habilidades y por qué no decirlo, beneficiada del poco trabajo en equipo ofrecido por el dúo masculino. Lo más probable es que tanto Johnson como Reynolds se pasen buena parte de la historia jugando al gato y al ratón con Gadot. Lo que no podemos predecir y menos en una cinta de robos si, los huevos de la secuencia compartida son en sí mismos importantes en la trama o si se trata de una excusa para presentar la secuencia compartida por la cuenta de Twitter de la compañía.

Alerta roja está dirigida por Rawson Marshall Thurber, con quien Johnson ya ha coincidido en dos ocasiones; El rascacielos y Un espía y medio. Thurber tiene experiencia rodando acción y con la comedia, siendo estos dos los dos géneros en los que principalmente parece que se moverá la película de este trío protagonista. Alerta roja podrá verse en exclusiva en Netflix desde su estreno, el próximo 12 de noviembre.