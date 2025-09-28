Fue una de las mejores películas de Gerard Butler y ahora vuelve con su secuela: la tienes que ver si te gusta la acción

En la industria de Hollywood no todas las estrellas emergen desde la propia juventud, por más que hoy los Tom Holland, Timothée Chalamet y Sidney Sweeney lideren a toda una generación de talento insultantemente precoz. Y es que el ejemplo perfecto de como un grupo de películas puede catapultar la carrera de un intérprete lo encontramos en Gerard Butler: la figura británica que trabajando en los 90 como secundario, saltó a la fama gracias a su épico protagonismo en 300. Ahora, el cuatro veces nominado a los Razzie (anti-Oscar), vuelve con la secuela de uno de sus filmes más palomiteros: Greenland 2.

Estrenada en 2020, Greenland: El último refugio ha tenido larga atención en el streaming tras un paso por las salas discreto. El trabajo de Ric Roman Waugh recaudó 52 millones de dólares a partir de un presupuesto de 35 millones. Pero las películas de Gerard Butler funcionan por lo general, lo suficientemente bien en su vida post-salas como para generar secuelas que en realidad, nunca tuvieron un gran impulso popular más allá de la pretensión. Ahí está la saga iniciada con Objetivo: La Casa Blanca o la reciente secuela Juego de ladrones: Pantera. Greenland 2 llegará a los cines el próximo 13 de febrero de 2026, pero…¿de qué tratará la continuación? ¿qué nos contaba la primera parte?

‘Greendland’: acción y cine de catástrofes

Titulada en España como Greenland: El último refugio, la trama nos situaba en la piel del cabeza de familia John Garrity (Butler), el cual intenta a la desesperada proteger a los suyos cuando un asteroide amenaza con impactar a la Tierra y terminar con toda forma de vida. Los gobiernos de todo el mundo realizan un sorteo en el cual, algunos afortunados podrán sobrevivir en refugios secretos. Esto despierta un caos mundial en el que todo el mundo busca sobrevivir y donde Garrity tendrá que enfrentar a peligros imponentes de la naturaleza.

The end of the world was just the beginning. Greenland 2: Migration – only in theaters January 9. #GreenlandMovie pic.twitter.com/3oumiIEeGr — Greenland (@GreenlandMovie) September 25, 2025

La secuela sigue los acontecimientos directos de la cinta original. Garrity con su mujer y su hijo, deciden salir del búnker al que tanto les costó llegar, tras cinco años protegidos bajo tierra y hormigón. Contando con varios peligros fruto de una Tierra postapocalíptica, tendrán que viajar a una zona de Europa donde puedan empezar de nuevo.

La confianza de Lionsgate en la producción es total y por eso, el presupuesto para el seguimiento ha crecido, contando con una inversión de 90 millones. Una apuesta seria que necesitará obtener un buen rédito en el box office internacional para ser un producto rentable. La continuación vuelve a tener a Waugh como director, Chris Sparling firma el libreto y el casting secunadrio vuelve a cerrarse en torno a Morena Baccarin (Deadpool) y Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit).

Las mejores películas de Gerard Butler

Mientras esperamos la llegada de Greenland 2, el streaming nos ofrece un gran número de películas para los fans de Gerard Butler: