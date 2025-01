Gerard Butler recuerda el rodaje más duro en el que ha estado: «Era una locura»

Tras una aparición mínima en El mañana nunca muere, pocos podrían pronosticar que Gerard Butler fuese a convertirse en el héroe de acción que hoy representa para la gran pantalla. El británico ha participado en varios fenómenos comerciales, aunque su fama internacional fue un tanto tardía, pues no fue un rostro reconocido dentro de la industria hasta ser casi un «cuarentón». Tras varias comedias románticas y salvar al mundo en más de una ocasión, parece que a sus 55 años todavía mantiene la forma, habiendo estrenado recientemente Juego de ladrones: Pantera, la secuela de Juego de ladrones: El atraco perfecto estrenada en 2018. Con todas estas aventuras de increíble desgaste, alguno podría pensar que en su cine más próximo encontraríamos su rodaje más duro. En cambio y como ha revelado en una reciente entrevista, estas últimas películas son un paseo en comparación con la filmación que le supuso el salto a la fama del cine mainstream.

Pero ese ritmo no se detendrá próximamente, pues la filmografía de este escocés en 2025 estará repleta de producciones físicas, como la llegada de Greenland: Migration (también una segunda parte) y Hand of Dante, la adaptación de la novela homónima de Nick Tosches en la que compartirá nombres de la talla de Oscar Isaac, Jason Moma, Gal Gadot o Al Pacino. No obstante, no todo va a ser la predisposición al género de los disparos y las hazañas increíbles. Butler formará parte del debut de Jamie Foxx como director en la comedia All-Star Weekend y pondrá su cuerpo-y de nuevo su voz- al servicio del live action de Cómo entrenar a tu dragón, donde da vida al padre de Hipo, el protagonista. Sin embargo, el viaje vikingo por la versión en carne y hueso del éxito de Dreamworks no es, por así decirlo, la asimilación más dura de una cultura ajena que ha sentido como actor. Para ello en el entorno ficcional, tenemos que remontarnos más de 2.000 años en la Antigua Grecia, cuando la estrella asumió el épico papel de Leonidas.

El rodaje más duro de Gerard Butler

Sí, parece ser que aguantar en el set de la cinta de Zack Snyder era una aventura laboral sólo hecha para Espartanos de pura cepa, como bien contaba Gerard Butler en una de sus última entrevista. Porque como bien recuerda el protagonista de El fantasma de la ópera, la adaptación del cómic ‘300’ de Frank Miller y Lynn Varley fue un ir y venir de visitas reales al médico, pues las peleas, a pesar de estar rodeados de cromas rozaban siempre un control milimétrico donde los fallos de coordinación podían suponer lesiones graves para el elenco.

«Recuerdo que todos los días había que llevar a alguien al hospital», comenzaba recordando Butler. Después el actor infirió algo más en los detalles y su descripción, poco más que parece un escenario de guerra real:

«Estabas rodando una pelea, te dabas la vuelta y ahí había un tío al que le habían dado con una lanza en el ojo. Otra vez, mirabas y alguien se había caído y se había roto un tobillo. Era una locura», le contaba el actor a la revista People. Por otra parte, en las declaraciones recogidas por Deadline, el intérprete reveló además que en Persiguiendo Mavericks (2012) estuvo a punto de ahogarse. «Tuvieron que sacarme y llevarme al hospital, donde me dieron con el desfibrilador. Fue intenso», terminaba de explicar. Desde luego, ahora sus andanzas eliminando enemigos en filmes de acción parecen «coser y cantar» respecto a estas casi mortales experiencias en el set. Una peligrosidad que Butler parece haber llevado consigo en otras producciones aparentemente sencillas, como en Postdata: Te quiero, en la que recordó en una ocasión, haberle abierto la cabeza a su coprotagonista Hilary Swank.

¿De qué trata ‘300’?

La historia de 300 nos pone en la situación de la famosa batalla de las Termópilas (480 a. C.), Donde Jerjes, el caudillo de Persia, necesitaba adentrarse para la conquista de Grecia. Todo ello desencadenaría las famosas Guerras Médicas, pero dada la situación, antes el rey Leónidas de Esparta (Gerard Butler) y un ejército de 300 espartanos se enfrentaron a un ejército persa que era infinitamente superior al escuadrón de aguerridos soldados.

300 está disponible en Netflix y Max. En 2014, Noam Murro dirigió una malograda segunda parte que no logró ser el éxito de su predecesora, pues aquella consiguió recaudar unos 456 millones de dólares en todo el mundo. Aparte de Butler, el reparto contó con Lena Headey, David Wenham, Dominic West, Vincent Regan, Rodrigo Santoro y Michael Fassbender, entre otros.