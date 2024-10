Al Pacino enfadó bastante a estos dos grandes directores por aceptar el papel de ‘Scarface’

Si tuviésemos que hablar de todos los grandes papeles a los que ha dado vida Al Pacino, posiblemente este artículo tendría que dividirse en varias partes. Considerado por muchos como el mejor actor de la industria del celuloide, el neoyorquino ha trabajado con algunos de los cineastas más laureados del séptimo arte. Desde Francis Ford Coppola hasta Michael Mann, pasando por William Friedkin o incluso apareciendo brevemente a las órdenes de Quentin Tarantino en Érase una vez en Hollywood. Pero recientemente, el ganador del Oscar ha contado cómo su presencia en Scarface mosqueó a dos grandes autores con los que anteriormente había colaborado.

Sin estar considerado su mejor trabajo como intérprete, el papel de Tony Montana supuso un importante cambio en la trayectoria de Al Pacino. Con guion de Oliver Stone y dirección de Brian de Palma, Scarface era un remake arriesgado en su momento, pues la original de 1932 trascendió al instante a la categoría de clásico gracias a la maestría de Howard Hawks. Siendo así, algo parecido a lo que hoy podríamos entender del futuro remake que se esta gestando sobre Un puñado de dólares. Pero, aparte de esa relevancia, la revisión marcó un giro en la propia forma de actuar de Pacino, aportando una energía completamente inesperada en una representación inédita hasta ese momento de la violencia y las drogas en la gran pantalla. Por aquel entonces, el protagonista de El padrino era de sobra conocido por varias obras maestras a sus espaldas y por eso, dos de sus directores de confianza no dudaron en echarle en cara, por qué había participado en algo tan estridente como la propuesta de De Palma.

No se arrepiente de ‘Scarface’

En una entrevista reciente, Pacino contó que si bien sigue apoyando la película, a lo largo de los años no son pocos los colegas del mundo audiovisual que le han preguntado el motivo de participar en la historia de ascensión y caída de este estridente criminal. Entre ellos el cineasta Milos Forman y uno de sus realizadores fetiche, Sidney Lumet. El actor no coincidió en ningún proyecto con el primero, pero con el segundo firmó dos grandes películas como son Serpico y Tarde de perros. Y precisamente el cambio de participar en este tipo de películas a ser el narcotraficante cubano es lo que le terminaría recriminando el realizador de Amadeus a nuestra estrella de ascendencia italoamericana.

La cosa es que aunque seguiría logrando construir grandes personajes, Scarface logró descubrir una versión mucho más descontrolada de lo que Hollywood nos había ofrecido de él. Tanto siendo Michael Corleone, como el detective Steve Burns, Pacino se había mostrado con un actor de mirada gélida que transformaba su rostro en una bomba de relojería que podía estallar en cualquier momento. Sin embargo, tras ser Montana, Pacino se hizo reconocible también por su faceta más descontrolada en performances de la talla de Esencia de mujer (1992), Pactar con el diablo (1997) o Heat (1995).

Charlando en el podcast The Interview de The New York Times, el actor lo contaba de la siguiente forma: «Estaba cenando con él y de repente me dijo ‘¿Cómo haces esta mierda de Scarface? ¿Haces Tarde de perros y luego haces este Scarface?’», recordaba de una de sus charlas con Forman. Recordando al autor de Tarde de Perros, Pacino recordó como este del mismo modo, pensaba parecido al director checoslovaco. «Sidney Lumet me dijo ‘Al, ¿cómo entras ahí y haces esa mierda?’. Se enfadó muchísimo. Yo seguía pensando ‘yo no me siento así’. Me encanta su pasión».

Un título de culto

Para bien o para mal, Scarface pasó a la historia y le propició a Pacino una nominación a los Globos de Oro. Eso sí, a De Palma los Razzie (considerados los antioscar) le prepararon una candidatura a la Peor dirección. Y todo aunque la crítica de aquel momento la consideró de forma prácticamente unánime, como un buen remake.

Disponible en Filmin, Scarface nos pone en la piel de un emigrante cubano frío e implacable que se instala en Miami con el propósito de convertirse en un gángster importante, pudiendo así prosperar en la vida, ganar dinero y posición. Con la colaboración de su amigo Manny Rivera, inicia una fulgurante carrera delictiva como traficante de cocaína, con el objetivo de acceder a «la cúpula de una organización de narcos». El trabajo de De Palma ha sido incluso más influyente que el largometraje de Hawks, siendo el perfil de Montana algo imitado hasta la saciedad dentro de la herencia cultural actual.