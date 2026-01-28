Esta serie belga es perfecta para amenizar el regreso de ‘Euphoria’: acaba de llegar al streaming

Hace algunas semanas compartimos el primer tráiler de la tercera temporada de Euphoria. La ficción, remake homónimo de la producción israelí de 2012, lo ha tenido complicado para desarrollar lo que previsiblemente será el gran adiós del proyecto televisivo de Sam Levinson y HBO Max. Por eso y aprovechando que todavía quedan dos meses y medio para su lanzamiento, la recomendación de hoy recae sobre el estreno de una drama adolescente muy especial: la serie belga, Putain.

Dirigida por Deben Van Dam, Putain es una de las sensaciones europeas más recientes dentro de la pequeña pantalla. Aunque dada su nacionalidad y su nacimiento como producto de nicho, su camino por el streaming fue complejo con cierto aire de distribución otrora, cuando era tremendamente complicada la comercialización de historias provenientes de países que no destacaban por la internacionalidad de sus contenidos, antes del. cambio de paradigma nacido de la irrupción en el mercado audiovisual de Netflix y compañía. La serie belga Putain llegó primero a las plataformas Streamz y Videoland, obteniendo unos grandes datos de audiencia antes de dar el salto al festical Séries Mania en Lille, Francia. Tras ese primer periplo, la atractiva trama producida por el sello Panenka volvió en 2025 a la televisión belga, concretamente a Proximus Pickx+ y el pasado verano, a BeTV. Hoy, los seriéfilos españoles están de enhorabuena, porque Putain ya está disponible y en exclusiva dentro del catálogo de Filmin.

Gigi vive en una Bruselas frenética, precaria y bastante más hostil de lo que le gustaría. Ya no encuentra su hogar, pero los tiene a ellos: a sus amigos. Si amaste “Euphoria” y “El odio”, “Putain” es tu serie. Ya disponible solo en Filmin. pic.twitter.com/HNm4ICXEDh — Filmin (@Filmin) January 27, 2026

La serie belga ‘Putain’: una nueva ficción de culto

La trama de Putain sigue a Gigi (Liam Jacqmin), un joven que vive en una Bruselas fría y terriblemente desalentadora. Pero su vida recibe un nuevo golpe cuando su madre se reconcilia con un antiguo amante con quien, aparte de haber tenido una relación pasada, también comparte un oscuro historial relacionado con la adicción a las drogas. Incapaz de volver a ver a su madre en ese estado, Gigi le lanza un ultimátum; debe elegir entre su hijo o su actual relación. La respuesta no es sencilla para ella y Gigi, termina escapando de su hogar para enfrentarse a la crudeza y supervivencia en los barrios más marginales de la ciudad.

Van Dam, al igual que la mayor parte del equipo, únicamente tienen experiencia dentro de la industria audiovisual belga. Concretamente, dirigió dos cortometrajes (Frontman y Polvo somos) y algunos capítulos de la serie Over Water.

La historia parte de una idea original del guionista Frederik Daem y de Gorik Van Oudheusden, un famoso rapero del país quien además, interpreta a Thierry. Personaje recurrente que aporta la entereza y da forma a la atmósfera urbana bruselense.

Con 10 episodios de media hora cada uno, Putain es una miniserie perfecta para una maratón cargada de emociones y sobre todo, de ese realismo crudo que recuerda tanto una serie como la de Zendaya, como al largometraje de culto, El odio (Mathieu Kassovitz, 1995).

«Series placebo» para esperar la tercera temporada de ‘Euphoria’

El nuevo capítulo de la vida de Rue aterrizará en HBO Max el próximo 13 abril. En OkDiario ya hemos recomendado en alguna ocasión series que riman con la temática y la puesta en valor de Euphoria.

Algunas de ellas ya no están disponibles en el streaming, como es el caso de la excelente We Are Who We Are o Skam. En cambio, en la propia Filmin sí que encontramos alternativas fantásticas de calidad como Autodefensa o la irreverente, Such Brave Girls, conformando un gran contenedor de «series placebo» hasta la llegada y probable despedida de la icónica ficción generacional de Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y compañía.