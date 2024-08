Ésta es la nota que Ridley Scott le dejó a Fede Álvarez el primer día de rodaje de ‘Alien: Romulus’

Puede que Ridley Scott se haya apartado de la dirección en la saga Alien, pero eso no quiere decir que no vaya a ejercer como un importante productor ejecutivo dentro de la franquicia. El cineasta británico ha supervisado el trabajo de Fede Álvarez con Alien: Romulus, aunque como bien contaba él mismo hace algunos días, dejó que el realizador uruguayo trabajase cómodamente porque entre otras cosas, no cree en los consejos sobre dirección. Responsable de la cinta original de finales de los 70, lo cierto es que desde que nos presentase a la teniente Ripley y a la nave Nostromo, Scott no ha vuelto a dirigir nada relacionado con la historia principal más allá de las dos fallidas precuelas; Prometheus y Alien: Covenant. Ahora, la cinta protagonizada por Cailee Spaeny retoma el arco cronológico principal con una historia situada temporalmente, entre Alien, el octavo pasajero (1979) y Aliens (1986). Un regreso relevante para la IP que podría alimentar más entregas o que por otro lado, podría ser abandonada por parte de Disney. Con esa aparente preocupación, hace algunas horas Álvarez ha compartido la nota que el director de Blade Runner le dejó el primer día de rodaje.

Por el momento, se desconocen las primera impresiones de Alien: Romulus. No obstante, la expectación ha sido máxima desde que se pudiese ver el primer tráiler. Especialista en el género del terror, Álvarez parece haber recuperado la esencia del xenomorfo original, tras una deriva que se ha ido inclinando más al terreno de la acción y la ciencia ficción en cada entrega, los integrantes de la nueva tripulación no saben a lo que se enfrentan cuando abordan la estación abandonada de nombre Romulus: La perfecta criatura preparada para matar más sanguinaria y silenciosa del espacio. Además de Spaeny, el elenco se ha llenado de nuevas caras en el que es posiblemente el casting de la saga más joven que se recuerda. Por ello, acompañando a la protagonista de Priscilla tenemos a Isabela Merced, David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn y Aileen Wu. Abierto ha recibir consejos y habiendo confesado haber tomado notas tanto de Scott como de James Cameron (Aliens) para el guion de su primera gran película comercial. Aprovechando que todo parece haber ido rodado, el de Montevideo aprovechó para compartir ese mensaje tan propio de Scott, instantes antes de comenzar su aventura espacial.

Fede, «No la cagues»

El cineasta de 86 años lleva bastante tiempo sin tener pelos en la lengua. Famosos son sus improperios a la prensa cuando esta alude a las inexactitudes históricas de sus películas y dicho lo cual, tampoco se iba a contener a la hora de darle la bienvenida a Álvarez al espacio donde «nadie puede oír tus gritos», a pesar de haber obtenido ya su aprobación sobre el material. Dicho mensaje, comenzaba diciéndole «Querido Fede»: «Buena suerte. Buena salud. Buena Caza. No la cagues. Mis mejores deseos».

Con humor, el más joven director aceptó el reto y por lo que parece ha firmado una de las aproximaciones más terroríficas que nunca se han planteado sobre la criatura originalmente creada por H.R. Giger. Sin embargo, a cualquiera que haya seguido mínimamente los inicios del cineasta, sabe a la perfección que el terreno del horror no le es ajeno. Es más, se podría decir que hasta es un especialista en el campo. Como autor, se estrenó entrando ya en otra propiedad intelectual de culto entre la cinefília: Evil Dead. Álvarez estrenó en 2013 el remake de Posesión infernal, con grandes valoraciones por parte de la prensa internacional. Tres años después daría el salto a la creación de su propia IP, No respires. Un relato home Invasion de supervivencia escrito mano a mano con su guionista de cabecera, Rodó Sayagués. A Fede, le ha dado tiempo incluso de tener un tropiezo como la continuación de la saga Millennium, Lo que no te mata te hace más fuerte. Pero a todas luces, da la sensación de que el salto al espacio le ha sentado muy bien a su estilo y que este podría ser el inicio de toda una nueva serie de historias relacionadas con el mundo de la criatura alienígena.

2025: más allá de ‘Alien: Romulus’

Los amantes de la saga están de enhorabuena, pues además de Alien: Romulus en 2025 llegará la primera serie de televisión de la franquicia. Bajo el nombre de Alien: Earth y con Noah Hawley como showrunner, la ficción seriada será una precuela del clásico original creada por el guionista que ya nos brindó las fantásticas Legión y las diferentes temporadas de Fargo. Sin embargo y a diferencia de lo visto en Promteheus, Alien: Earth no se remontará tanto de la linea primigenia de la franquicia.

Alien: Romulus se estrena en cines el próximo 15 de agosto.