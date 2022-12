‘Dune 2’ completa su rodaje y comienza las postproducción

Parece que fue algo reciente, pero ya ha pasado más de un año desde que se estrenó la última adaptación de la obra de Frank Herbert. Dune funcionó francamente bien en taquilla y, a pesar de un recibimiento mixto por parte de la crítica, se alzó en la pasada edición de los Oscar con 6 estatuillas. Por eso, no es de extrañar que su director Denis Villeneuve firmase con Warner la idea de llevar la historia del primer libro en dos películas. El pasado verano Dune 2 inició su rodaje y ahora, podemos saber gracias a su protagonista Timothée Chalamet que la producción ha terminado de filmarse.

Un anuncio realizado por el propio actor en su cuenta de Instagram, quien no ofreció ninguna información más allá de una imagen junto a su padre en el desierto y el texto de acompañamiento que dice “Dune 2 envuelto”. Aunque esto también podría significar que el actor de Call me by your name ha terminado sus escenas y puedan quedar por ejemplo, otras secuencia sin él por filmar. Sea como fuere, el timing y el tiempo que la producción ha pasado maquinando el proyecto parece indicar que efectivamente Dune: Parte 2 pasa a la complicada etapa de la postproducción.

Dune 2 partirá de la segunda parte de la primera novela. Villeneuve partió con inteligencia, la historia relatada en la novela en un momento de cambio para el protagonista. El camino hacia el desierto y un largo recorrido hasta recuperar el planeta de los malvados Harkonnen. Al reparto, además de Chalamet, regresarán Stellan Skarsgard, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Dave Bautista y Javier Bardem. Del mismo modo, Zendaya por fin tendrá el protagonismo que merece a través del personaje de Chani. Al increíble reparto se le sumarán Christopher Walken como el emperador Padishah, Austin Butler como Feyd-Rautha y Florence Pugh como la princesa Irulan.

El imaginario de Herbert franquiciado

Dune 2 no será la última aportación de Warner. Discovery al imaginario de Herbert. Si todo transcurre como los números indican, la secuela funcionará muy bien en taquilla por lo que no sería extraño que encargasen a Villeneuve rodar más allá de la primera novela. De hecho, está en proceso un spin-off televisivo llamado The Sisterhood, centrado en el origen de las Bene Gesserit, pensado para estrenarse en HBO Max.

Dune: parte 2 llegará a los cines el próximo 3 de noviembre de 2023.