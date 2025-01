Djimon Hounsou tilda a Hollywood de racista y asegura que le pagan «muy poco»

El debate sobre la inclusión y el racismo en Hollywood es un capítulo que no tiene pinta de cerrarse nunca. Pues, a pesar del aumento considerable de la variedad racial en los repartos y puestos de responsabilidad en los diferentes departamentos, no son pocas las voces de los colectivos y minorías que reclaman un mayor protagonismo e incluso, que siguen tildando a la meca del cine como un territorio todavía enormemente racista y hostil para ciertos perfiles. El último en sumarse a esta reprimenda identitaria ha sido precisamente, uno de los actores afroamericanos más reconocidos del mundo del entretenimiento: Djimon Hounsou.

Nacido en Benín y con nacionalidad estadounidense, el rostro de Hounsou no le será para nada desconocido a la mayoría de cinéfilos. El intérprete de 60 años ha estado presente en grandes taquillazos y producciones oscarizadas como Gladiator. Una presencia que alcanzaría su cenit en 2004 y 2007, gracias a las dos nominaciones al Oscar al Mejor actor de reparto que recibió por En América y Diamantes de sangre, respectivamente. Sin embargo y como si se tratase de un cualquiera en la profesión, la estrella ha confesado que recibe un salario muy pobre para su reconocimiento laboral en la escena. Referente fetiche de varias superproducciones, hace poco pudimos verlo en la bilogía de Zack Snyder, Rebel Moon y también en la adaptación del videojuego Gran Turismo. Siendo por encima de todo, uno de esas figurar interpretativas que acumulan varias películas en un año. Aunque como bien ha explicado en una entrevista hace algunos días, esa necesidad de trabajo ininterrumpido va de la mano de unos honorarios que considera completamente injustos.

Djimon Hounsou: «Me pagan muy poco»

Las declaraciones del beninés sorprenden bastante teniendo en cuenta que hablamos de un actor que ha estado presente en sagas de Marvel como la película Guardianes de la Galaxia u otros éxitos de la talla de Un lugar tranquilo e historias de grandes presupuestos. Véase La isla, Tomb Raider: La cuna de la vida o Constantine.

Por ello y con más de 70 créditos a sus respaldas, resulta incomprensible que Djimon Hounsou no tenga un patrimonio o sueldo que le permita vivir holgadamente. Sobre todo, teniendo en cuenta que aparentemente no tendrá un perfil muy derrochador, pues antes de iniciar su carrera profesional estableciéndose como modelo en París, estuvo viviendo siendo un vagabundo, llegando a rebuscar en la basura y viviendo debajo de puentes para sobrevivir.

Así, en su última entrevista con el programa African Voices Chagemakers de la CNN, Hounsou fue muy claro con su momento profesional dentro del séptimo arte: «Tengo problemas para ganarme la vida. Llevo más de dos décadas en este negocio, he sido nominado a dos Oscar y he participado en muchos éxitos de taquilla y, sin embargo, todavía estoy luchando financieramente. Estoy muy mal pagado».

Califica a Hollywood de racista

No contento con dichas llamativas declaraciones, Djimon Hounsou habló del mismo modo de un supuesto racismo imperante en la industria audiovisual que él mismo atribuye como motivo a no haber salido nominado por Amistad a las estatuillas doradas de 1988:

«Me nominaron a los Globos de Oro, pero me ignoraron para los Oscar, porque pensaban que acababa de salir del barco y de la calle. Aunque hice esa película con éxito, no sentían que fuera un actor al que tuvieran que respetar. A esta idea conceptrual de la diversidad aún le queda mucho camino por recorrer. El racismo sistémico no cambiará así a corto plazo», explicaba Hounsou. No obstante, esta no es la primera ocasión en la que la estrella habla del tema. En 2024 aseguró que se sentía «tremendamente engañado» en términos financieros y en la carga de trabajo, porque parece que todavía tenga que demostrar por qué necesita que le paguen.

Lo cierto es que su presencia en filmes de buena consideración académica se ha visto mermada desde su participación en Diamante de sangre (2006). De hecho, no ha parado de seguir trabajando, dejando bastantes fracasos comerciales a sus espaldas. Ahí están Elephant White, El séptimo hijo, Exorcismo en el Vaticano, Air, La leyenda de Tarzán o Rey Arturo: La leyenda de Excalibur.

En el 2025 podremos verle protagonizando The Monster de Darren Lynn Bousman (Saw II) y Beneath the Storm, la nueva producción del cineasta noruego Tommy Wirkola, autor de Noche de paz.