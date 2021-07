Son muchos los actores y actrices que en algún momento se han sentido discriminados por su condición física. Uno de los temas de los que menos se habla es del aumento de peso, circunstancia que no parece ser definitoria para la agenda de algunos actores, véase en el pasado con Marlon Brando o actualmente con Russell Crowe, pero que sí que es algo bastante definitivo para las actrices, que por cánones discriminatorios no pueden lucir más gordas, a no ser de que lo exija el papel. La última en denunciar esta situación y desigualdad ha sido la actriz de Harry Potter, Jessie Cave.

El personaje al que interpretaba Cave era Lavender Brown. Aparecía en Harry Potter y El misterio del príncipe y en las dos últimas partes de la saga tituladas Las reliquias de la muerte. Aunque su papel, al principio de la saga lo interpretaba otra actriz, no tenía una gran importancia dado que el rol en esas entregas era casi de figuración. El personaje de Lavender adquirió cierta relevancia en las películas finales a raíz de su enamoramiento y noviazgo con Ron Weasley. Sin embargo, la relación obsesiva que aportaba cierta comicidad a la cinta no fue a más cuando todo el mundo sabía que el pelirrojo más famoso del mundo mágico estaba destinado a emparejarse con Hermione Granger.

“Gané mucho peso después de hacer Harry Potter” afirmaba Cave en una entrevista para The Independent con motivo de la promoción de su último libro, Sunset. “No me estaba muriendo de hambre. Estaba creciendo y la gente tiende a aumentar de peso a medida que envejece. Eso es lo que pasa y yo lo hice. Volviendo a las últimas películas, me trataron como a una especie diferente” se sinceraba la ahora escritora e ilustradora.

La actriz de Harry Potter cuenta como todo eso la llevó a tener problemas con su peso: “No era una época en la que las actrices tenían una talla más que la ocho…te haces un poco más grande o no eres tan relevante, y eso e apaga y tienes que abrirte camino en la oscuridad. Definitivamente me sentí invisible. Desde entonces, definitivamente me ha hecho tener problemas extraños con el peso y el trabajo”.

Actualmente Jessie Cave se siente “más segura” al haber cambiado de profesión, sin embargo sabe perfectamente que la condición de ser juzgadas por una talla no es específico solamente de la industria cinematográfica. Hoy, Cave se siente agradecida porque de haber adelgazado, no habría comenzado a escribir: “No sé quién sería ahora porque escribir es lo que soy. Estoy casi agradecida de haber ganado tanto peso”.