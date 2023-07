La desgarradora miniserie de Netflix que te cambiará la vida: 8 episodios para verlos del tirón

Las ficciones en las que el motor es una historia de amor siempre triunfan en las plataformas de streaming. Una de las más vistas en la plataforma Netflix es Desde cero, que cuenta la historia de amor entre Amy Wheeler, una chica estadounidense y Lino, un chef de Silicia.

Desde cero es una intensa miniserie de solo 8 episodios que se estrenó el octubre pasado y desde entonces se ha convertido en una de las preferidas de mucho usuarios. La serie sigue las pautas marcadas para una historia de amor por la autobiografía publicada por The New York Times From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home, de Tembi Locke. Explicará cómo evoluciona desde la primera chispa de atracción hasta que se produce el enamoramiento y el desarrollo de una pareja en todas sus etapas.

Esta serie es una iniciativa de Reese Witherspoon a través de su productora Hello Sunshine protagonizadas por mujeres basadas en libros como Big Little Lies o Little Fires Everywhere.

Una intensa historia de amor

La serie Desde cero nos invita a descubrir la intensa historia de amor intercultural de Amy Wheeler (Zoe Saldaña), una chica estadounidense que, durante un viaje de estudios en Italia, se enamora de Lino (Eugenio Mastrandrea), un chef siciliano. Con el tiempo su apasionado romance se tiene que enfrentar a las diferencias culturales de sus familias y los desafíos de la vida diaria.

De repente, Lino por desgracia se tendrá que enfrentar a un grave problema de salud y el futuro de la pareja no está tan claro. Las dos familias se unen para apoyar a la pareja en ese amor infinito que traspasa todas las fronteras.

El reparto de Desde cero

Los papeles de la pareja protagonista están interpretados por los actores Zoe Saldaña (Colombiana, Guardianes de la Galaxia, El proyecto Adam) y Eugenio Mastrandrea (La fugitiva). En reparto están también los actores Danielle Deadwyler, Keith David, Judith Scott, Kellita Smith, Lucia Sardo, Paride Benassa y Roberta Rigano. También aparece el actor Giacomo Gianniotti conocido por dar vida al inolvidable doctor DeLuca en la serie de éxito Anatomía de Grey.

La serie Desde cero es una buena opción para los que buscan una ficción romántica de calidad que cuenta con una buena interpretación de sus protagonistas y los personajes que les arropan. Una miniserie perfecta para verla del tirón este verano y disfrutar con las alegrías y las penas de la pareja protagonista.