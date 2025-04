Demi Moore ya «sabía» que Mikey Madison se llevaría el Oscar: «No me sentí desanimada»

La pasada edición de los Premios Oscar 2025 nos volvió a ofrecer la ya clásica disyuntiva entre la apuesta por la redención de la veteranía y la irrupción de una nueva estrella de Hollywood. En el lado de la categoría masculina tuvimos la lucha entre Adrien Brody, quien luchaba por su segunda estatuilla dorada y a Timothée Chalamet, el cual si hubiese ganado se habría convertido en el actor más joven en alzarse con el premio dentro de la consideración. En ese caso, la experiencia de Brody se llevó la gloria y sin embargo, en el lado femenino ocurrió justamente lo contrario. Mikey Madison se alzaba victoriosa por su papel en Anora, en detrimento de una Demi Moore que acaba de confesar que de alguna forma, ya podía intuir su derrota.

En momentos de tanta tensión, muchos actores no recuerdan cuál fue su primera reacción ante una derrota o victoria en la alfombra roja, pero la protagonista de La teniente O’Neil (1997) ha revelado recientemente lo que pensó en cuanto fue a anunciarse la categoría a la mejor actriz protagonista. La lista de nominadas se completaba con Cynthia Erivo (Wicked), Fernanda Torres (Aún estoy aquí) y Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), pero tanto Demi Moore como Mikey Madison eran las grandes favoritas de la noche. Más aún teniendo en cuenta la campaña de cancelación sufrida por la intérprete española. Aunque en realidad Moore había ganado la partida promocional en el campo del relato, posicionándose en todas las quinielas por encima del trabajo de Madison, la ex de Bruce Willis tenía claro que el reconocimiento iba a caer en manos de la incipiente figura de Madison. A pesar de que dicho sea de paso, ni siquiera la propia Moore pueda explicar el motivo de su virtuosa intuición.

Demi Moore ya «sabía» de su derrota

Tras ser uno de los rostros más reconocidos en el Hollywood de los 90, Demi Moore encadenó toda una serie producciones de nula repercusión que le llevaría a «ganar», hasta cinco premios Razzie (conocidos como los anti-Oscar) por trabajos tan indolentes como Striptease (1996), Coacción a un jurado (1996) o Los ángeles de Charlie: Al límite (2003).

No obstante y como toda narrativa de superación, el personaje de Elisabeth Sparkle apareció en su vida y como una decisión de casting inmejorable, teniendo en cuenta los grandes paralelismos que podemos encontrar entre la protagonista de La sustancia y el propio declive en la industria de la actriz de 62 años.

Ahora, en unas declaraciones concedidas a la revista Time, la de Roswell recordaba el momento de la concesión del galardón a su rival. «Me incliné y le susurré a mi manager: ‘Creo que le toca a Mikey’», comenzaba revelándole al medio. Moore reconoce que la derrota no es algo que haya pasado factura, porque su intuición le decía que el trabajo de Madison iba a ser recompensado: «No sé por qué lo supe, pero lo supe. Estaba tan centrada y tanquila. No me sentí desanimada. No sentí nada de eso . Simplemente confié, y sigo confiando en lo que suceda».

En el circuito final de premios, Demi Moore se había alzado con el Globo de Oro, los Premios de la Crítica y el reconocimiento de los SAG, pero Anora ya llevaba una senda victoriosa que le había llevado a coronarse con las consideraciones de mejor montaje, guion original y dirección para Sean Baker. Con un gran perder, al día siguiente de los Oscar, Moore compartió en Instagram una aplaudida felicitación a su rival:

«Al concluir esta temporada de premios, me siento inmensamente agradecida por este viaje. ¡Ha sido una experiencia inolvidable y apenas estamos empezando! Estoy muy agradecida con mi equipo , mis compañeras nominadas y todos los que han hecho de esta experiencia algo tan alegre y luminoso…Y una enorme felicitación a Mikey Madison; estoy deseando ver qué harás a continuación».

La agenda de ambas actrices

Demi Moore estrenará la comedia negra I Love Boosters este 2025. Un papel del sello independiente Neon en el compartirá elenco con Naomi Ackie (Mickey 17), Keke Palmer (Nop), Lakeith Stanfield (Atlanta) y Eiza González (Baby Driver).

Por su parte, Madison todavía no ha confirmado cuál será su próximo proyecto, pero en Hollywood ya se le ha relacionado con una futura película de Luca Guadagnino y hasta con un nuevo filme de Star Wars.