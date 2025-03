Dónde ver ‘Emilia Pérez’: la película más polémica de la historia de los Oscar llega al streaming

Los premios de la Academia siempre han tenido un pequeño espacio para las polémicas. Habitualmente, relacionadas con los criterios de nominación y con la concesión de algunas estatuillas doradas. Pero en la pasada edición, la controversia del certamen alcanzó su grado más alto de magnitud con el fenómeno de Emilia Pérez. Una cinta atípica y arriesgada, socavada por la cancelación a su protagonista, la española Karla Sofía Gascón. Ahora, el narcomusical dirigido por Jacques Audiard aterriza en el streaming ofreciendo una segunda vida a un título que llegó a ser el largometraje con más nominaciones en los Oscar 2025 y que ya está disponible en las plataformas de Filmin y Movistar +.

Per se, el trabajo de Emilia Pérez ya tenía en su argumento principal, debate popular perdido con los espectadores mexicanos. Hablamos de la ligereza temática del tratamiento de un tema tan complejo como las desapariciones y las víctimas del narcotráfico y que la voz autoral de todo ello fuese un cineasta francés que terminó contratando a dos estrellas que no llevan muy bien eso de actuar en castellano. A pesar de ese punto de partida, con 13 nominaciones en la alfombra roja era la gran favorita de una gala marcada por la presencia de grandes proyecciones independientes como fueron The Brutalist y Anora. Pero cuando Audiard dijo aquello de que el español era un idioma de «pobres e inmigrantes» y Selena Gómez frivolizó con las deportaciones de inmigrantes estadounidenses en un vídeo de sus redes sociales, la senda victoriosa de esta radical apuesta audiovisual fue desviándose hacia el campo del ostracismo. Aunque por supuesto, el centro de las diana de la opinión popular se centró en la figura de la de Alcobendas y en unos post antiguos en X (anteriormente conocida como Twitter). La estrella pidió perdón en una sonada entrevista, pero la sentencia ya parecía firme por parte del público y de la propia Netflix, quien marginó completamente a su protagonista en la recta final de la campaña promocional. Desde el equipo, Gascón también sufrió el desplante de la producción y del director de Un profeta cuando este, había sido uno de los principales culpables de todo el ruido mediático peyorativo inicial generado con el proyecto. En última instancia, desde «la gran N roja» abogaron por dejar a la actriz trans acudir al evento. Sin embargo, el daño ya era irreparable. Emilia Pérez terminó llevándose sólo dos consideraciones académicas (mejor canción y mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña) y siendo derrotada por la impronta del filme de Neon, Anora. Pero, ¿de qué trata realmente el ecléctico y polémico relato?

¿De qué trata ‘Emilia Pérez’?

Adaptando una subtrama de la novela Écoute de Boris Razon, la sinopsis oficial de Emilia Pérez es la siguiente: «Sobrecualificada e infravalorada, Rita es la abogada de un gran bufete que un día recibe una oferta tan inesperada como peligrosa. Debe ayudar a un temido jefe de un cartel de la droga a retirarse de su negocio y desaparecer, convirtiéndose en la mujer que siempre ha soñado ser».

El libreto fue llevado al terreno del guion por el propio Audiard y además de Sofía Gascón, Gomez y Saldaña, el casting principal se cerró con la presencia de Edgar Ramirez, Mark Ivanir, James Gerard, Anabel Lopez, Eric Geynes, Stépane Ly-Cuong y Adriana Paz, la que en realidad es la única mexicana de todo el elenco interpretativo.

Al igual que sucede con la respuesta del público, la crítica especializada estuvo bastante polarizada tras su entusiasta acogida en el Festival de Cine de Cannes. Por eso, su llegada a los servicios de vídeo bajo demanda supone la oportunidad perfecta para por fin, tener una opinión propia sobre un film que en realidad, acumuló únicamente 279.533 espectadores en las salas de cine españolas. Tampoco es que a la película le fuese bien en la cartelera internacional. Con un presupuesto de 28 millones, Emilia Pérez tuvo una recaudación global de 15 millones de dólares.

¿Por qué no esta en Netflix España?

Aunque la encargada de su promoción en Estados Unidos haya sido el servicio de streaming que dirige Ted Sarandos, Netflix no es la encargada de la distribución de Emilia Pérez en España ni en Europa. Aquí la francesa Pathé ejerce como distribuidora principal y por tanto de momento, sólo tendremos opción de poder ver la cinta si estamos adscritos a la suscripción de Filmin o Movistar +.