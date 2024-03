El proceso de votación en los Oscar y cómo funciona

Todo está listo para la gala más importante del cine pero antes de saber – en la madrugada del 10 al 11 de marzo-quién ganará, es bueno recordar el proceso de votación de los Oscar, cómo funcionan y quiénes deciden a los premiados. Este sistema es algo complejo en algunas categorías, en especial la de Mejor Película ya que se elige por la llamada votación preferente, que comienza pidiéndole a los académicos que clasifiquen las cintas nominadas de mayor a menor preferencia. Por otro lado, hay dos rondas (para nominar y para dar el premio) con distinta metodología y reglas. Además, hay que tener en cuenta que si los Oscar se han ido modernizando en los últimos años- destacando películas más independientes o arriesgadas- es gracias en parte a las iniciativas de la Academia para invitar a más mujeres, personas racializadas y cineastas de todo el mundo a formar parte de la misma.

¿Quién vota en los Oscar?

Estos premios los da la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que cuenta con más de 10.000 miembros, de los cuales casi 9.500 tienen derecho a voto. La Academia describe sus grupos de votación como «limitados a artistas cinematográficos que trabajan en la producción de películas estrenadas en salas de cine» y divide a sus miembros en 17 ramas distintas. Si hay una categoría en los Oscar, hay una rama que la acompaña (dirección de fotografía, maquillaje, directores…) pero también hay otras ramas de categorías que, de momento, no tienen premio (directores de casting, ejecutivos, marketing y relaciones públicas…). Las categorías de interpretación forman parte de la rama más numerosa, con diferencia: cuenta con más de 1.300 miembros. Esto es importante a la hora de hacer una quiniela, por ejemplo. ¿Cuál es la verdadera antesala de los Oscar? No son los Globos de Oro como siempre nos han vendido, son los Premios del Sindicato de Actores ( los SAG Awards). Casi siempre coinciden.

Para convertirse en miembro de la Academia, los candidatos deben estar apadrinados por dos miembros de la misma rama de la Academia a la que quieren acceder. Normalmente, si alguien ha sido nominado anteriormente a un Oscar, casi seguro que entra en la institución.

¿Cómo se eligen a los nominados?

Cada miembro vota únicamente en las categorías de su rama en la fase de nominación, junto con sus candidaturas a la mejor película. En el caso de las ramas que no cuentan con una categoría propia, los miembros de la Academia únicamente votan la mejor película. Algunas ramas cuentan con una primera ronda de votaciones en la que se reducen las candidaturas a listas de preseleccionadas- las llamadas shortlists- (es el caso de, cortometrajes y película de habla no inglesa, por ejemplo).

La polémica del voto preferencial

Una vez tenemos las nominadas, se repite la votación entre las elegidas. Cada uno vota a su favorita en las diferentes categorías, pero no en Mejor película. Aquí es donde se utiliza el llamado voto preferencial. Se pide a los votantes que clasifiquen las películas nominadas de mayor a menor preferencia. Si una película obtiene más del 50% de los votos (algo casi ), gana automáticamente el premio a la mejor película. Es entonces cuando comienza el lío. Imaginemos que, la película más votada este año, por ejemplo, es Oppenheimer pero al no tener mayoría absoluta no puede ganar. A partir de ahí, la película que recibe menos votos (imaginemos que es Vidas pasadas) redistribuye sus papeletas entre la segunda película más votada de los miembros que la habían colocado en el número uno. Supongamos que esta segunda opción es, este año, Pobre criaturas y que gracias a los votos de Vidas pasadas más los que ya tenía consigue más del cincuenta por ciento. Ganaría, pues, Pobres criaturas. ¿Y todo esto para qué? Se supone que es para premiar a la película favorita por consenso.