Pedro Pascal la lía en su discurso en los SAG Awards 2024: «Estoy un poco borracho»

Pedro Pascal vuelve a disfrutar del éxito gracias a su papel de en la serie de HBO The Last of Us. El actor ha ganado su premio a Mejor actor masculino en la ceremonia de entrega de los SAG Awards y lo ha celebrado con un bonito discurso en el que ha subido al escenario admitiendo estar «un poco borracho».

El chileno tenía rivales tan importantes como Brian Cox y Kieran Culkin, pero sus propios compañeros de profesión han decidido entregárselo a él en reconocimiento a su gran trabajo. Debió de ser un premio inesperado, porque se tomó alguna copa de más antes de recibirlo y tener que ponerse ante el público.

Nada más subir al escenario reconoció lo que estaba pasando para sorpresa de todos: «Esto está mal, por varias razones. Estoy un poco ebrio. Pensé que podía emborracharme». «Y gracias, HBO… cielos Louise, estoy haciendo el ridículo», ha dicho muy emocionado ante un momento que se le ha resistido desde hace tiempo: «He estado en el sindicato desde 1999, así que esto es un jodido honor. A todos los nominados, a todos, no recuerdo ninguno de vuestros nombres en este momento».

«A Craig Mazin, Neil Druckmanm, Franny, Casey de HBO. Es muy apropiado que me hayas dado un trabajo porque crecí viendo tu cadena. No tengo habilidades ni otros intereses, así que lo mínimo que puedes hacer es darme un trabajo. Franklin y Sue, están conmigo aquí esta noche», continuaba con las dedicatorias.

Tras una gran ovación, también ha querido dedicar y agradecer el premio a sus compañeros nominación, aunque reconocía no recordar de «ninguno de sus nombres ahora mismo», ha dicho levantando las risas de todo el público. También lo ha dedicado a su familia: «Que debe estar viendo esto, no estoy seguro».

Ante la emoción de recordar a sus seres queridos y de haber admitido haber bebido alcohol, comenzó a pensar en lo que estaba pasando y la imagen que podía estar dando: «Me va a dar un ataque de pánico y me voy a ir». Lejos de pensarlo, algunos de los asistentes, como la actriz Margot Robbie, no podían dejar de decir: «¡Lo amo!».

Tan France, que se encargaba de presentar y entrevistar a los actores en la alfombra roja, habló con él momentos después del momento y lo hizo nuevas declaraciones que quedan para la historia: «No recuerdo lo que dije. Simplemente estaba muy sorprendido… Vamos a verlo en YouTube más tarde».

¿Con quién competía Pedro Pascal en los SAG Awards?

El actor, que saltó a la fama por su papel en la serie Narcos, ha vencido a otros actores con los que competía por la nominación como: Brian Cox, Kieran Culkin y Matthew Macfadyen, por Succession, y Billy Crudup, por The Morning Show.

El papel por el que Pedro ha ganado este premio ha sido el de Joel Miller en la serie The Last of Us, donde debe proteger a una adolescente de todos los peligros en un mundo postapocalíptico en el que la vida vale muy poco.