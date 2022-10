Brendar Fraser estaría dispuesto a volver a protagonizar una nueva película de ‘La Momia’

La caía y ascensión de Brendan Fraser es el último gran ejemplo de cómo le apasiona a la industria resucitar a sus viejos mitos. Fraser no es el primero ni el último que vuelve a captar la atención de la crítica y de la comunidad cinéfila gracias a un papel. The Whale sorprendió a todos en el Festival de Cine de Cannes, con una correspondiente ovación para el actor que no hace mucho, fue una auténtica estrella comercial de Hollywood. Ahora, con el gusto del mercado por las secuelas tardías (véase el caso de Top Gun: Maverick), la gente se pregunta si en algún momento podrían llegar a ver una nueva entrega de La Momia. Sin ninguna novedad sobre resucitar la franquicia, los fans del título de finales de los 90 pueden contentarse sabiendo que el actor estaría encantado de volver a interpretar al aventurero Rick O’Connell.

La Momia se estrenó en 1999 y su recaudación (más de 400 millones), generó la posibilidad de una secuela dos años después, titulada El regreso de la Momia volvió a destrozar la taquilla igualando los resultados de la primera entrega. Esto generó el spin-off El rey Escorpión que, si bien fue una historia terrible, al menos nos ofreció la oportunidad de conocer a un tal Dwayne Johnson como héroe de aventuras, recordándonos una vez más que los comienzos nunca son sencillos. Finalmente la franquicia se sepultó con la tercera parte. La Momia: La tumba del emperador Dragón fue vapuleada por la crítica y hasta hace poco la saga estaba enterrada. Sin embargo, nadie debería menospreciar el movimiento fan y mucho menos el consumir nostálgico actual. Sobre todo si viene aupado por las palabras del propio Fraser: “Estaría abierto a ello si a alguien se le ocurriera la idea correcta”.

En su conversación con Variety, también quiso explicar bajo su punto de vista qué es lo que según él, salió mal en el reboot protagonizado por Tom Cruise en 2017: “Es difícil hacer esa película. El ingrediente que teníamos para nuestra Momia, que no vi en esa película, era la diversión. Eso era lo que le faltaba a esa encarnación. Era demasiado directa. Una cinta de terror. La Momia debería ser un viaje emocionante, pero no uno aterrador”.

Nada parece imposible en la Meca del cine e igual la nueva entrega tiene unos tintes de reboot que puedan resucitar de algún modo la franquicia, con nuevos protagonistas jóvenes aparte del elenco principal. El intento de crear un Dark Universe con los clásicos monstruos se canceló después del largometraje de Cruise, por lo que quizás recuperar ese enfoque aventurero y desenfadado suponga la palanca necesaria para volver a sacar el proyecto de la tumba.