Brendan Fraser recibe una gran ovación en el Festival de Venecia tras la proyección de ‘The Whale’

El regreso de Brendan Fraser a la primera línea de la actuación recibió ayer una sonora ovación que incluso, llegó a sorprender y a emocionar al propio actor. Un reconocimiento que ha llegado a raíz de su último trabajo, The Whale. Un drama dirigido por el cineasta Darren Aronofski en asociación con el sello cinematográfico A24.

Brendan Fraser is back — and he sobbed during the #Venezia79 six-minute standing ovation for #TheWhale. pic.twitter.com/y4l10ZFWQa

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 4, 2022