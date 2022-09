‘The Whale’ de Darren Aronofsky llegará en diciembre para competir en los Oscar 2023

Ya faltan menos días para poder vislumbrar, por primera vez, lo que el cineasta Darren Aronofski quiere contarnos en The Whale. El venerado cineasta de autor es el responsable de títulos amados por toda la comunidad cinéfila como Requiem for a Dream, Cisne negro, El luchador o su última e indescifrable apuesta, ¡Madre! Una filmografía a muchas luces indescifrable y con cierto carácter visceral que, lejos de encandilar siempre a sus espectadores, al menos nunca deja indiferente a nadie.

The Whale se estrenará el 4 de septiembre en el Festival de Cine de Venecia y ahora, sabemos que el sello A24 ha señalado una fecha en el calendario de lo más propicia para que la producción tenga una ventana clara a los Oscar de 2023: el 9 de diciembre. Especialmente la categoría con más pretensiones sería la de Brendan Fraser, quien es el protagonista que padece de obesidad en un drama que adapta la novela homónima de Samuel D. Hunter. Este anuncio que marca con una X en el calendario la que podría ser una de las sorpresas en la alfombra roja, se detalló en un artículo de la Vanity Fair en la que se analizaba la creación de la película. Ciertamente dentro de escasos tres días podremos obtener la reacción de la crítica internacional que ya la habrá visto en el prestigioso certamen italiano.

Lejos de conocer la recepción del público, lo que sí sabemos es que Fraser recogerá el homenaje a su carrera en el Festival Internacional de Toronto, algo que ya hicieron Joaquin Phoenix en su año del Joker y Jessica Chastain el año pasado con Los ojos de Tammy Faye. Ambos se llevaron sus respectivas estatuillas y, sin ser algo seguro, el recorrido de este papel se percibe con cierta ambición por parte de A24.

Las interpretaciones, siempre han sido una parte esencial y característica definitoria en el cine de Aronofski. Natalie Portman se alzó con el galardón por Cisne negro y Mickey Rourke y Ellen Burstyn salieron nominados gracias a El luchador y Requiem for a dream. Por otro lado, otra parte de su imaginario fílmico como ¡Madre!o La fuente de la vida fueron demasiado alegóricos para poder optar si quiera a tales reconocimientos. No obstante, da la sensación que The Whale maneja quizás un planteamiento a nivel de dirección y argumento, mucho más austero y estimado de nominación de cara a los premios más relevantes de la temporada.