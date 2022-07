Primer vistazo a un Brendan Fraser irreconocible en ‘The Whale’

Ya sabemos de sobra que a Hollywood le encanta eso de ver a actores salir del ostracismo para volver a la primera línea de la actuación. Esa condición, sumada a un cambio físico espectacular, nos lleva a pensar que Brendan Fraser podría volver a la puerta grande con The Whale, la última propuesta fílmica del cineasta Darren Aronofski.

El largometraje, producido por el sello A24, tiene una calificación R y se estrenará en el próximo Festival de Cine de Venecia 2022. En la imagen puede verse a Fraser usando prótesis bajo un aspecto de absoluto sobrepeso. The Whale está basada en la obra escrita por Samuel D. Hunter, en la que un profesor de inglés solitario con problemas severos de obesidad, quiere reconectarse con su hija adolescente (Sadie Sink) para mantener una última oportunidad de redención. El propio dramaturgo ha sido el encargado de adaptar el material original a un guion, algo que para él ha sido una oportunidad, según le contaba a Deadline: “Esta historia es profundamente personal y estoy muy agradecido de que tenga la oportunidad de llegar a un público más amplio. He sido fan de Darren desde que vi Requiem por un sueño (…) estoy muy agradecido de que esté aportando su singular talento y visión a esta película”.

La obra de Hunter ganó varios premios como el Lucille Lortel a la obra destacada, un premio GLAAD Media y el Drama Desk. Para su director, supone su primera película desde que en 2017 dirigiese Madre!, dividiendo a la crítica y al público de una forma tremendamente polarizante. Brendan Fraser fue muy claro también con las expectativas que va a causar el filme en el público en una entrevista para Unilad en 2021: “Será como algo que no has visto antes. El guardarropa y el vestuario eran extensos, sin costuras, engorrosos. Esto ciertamente está muy lejos de todo lo que he hecho, pero no quiero ser tímido. Sé que va a causar una impresión duradera”.

The Whale no será el único estreno relevante que Fraser tendrá en 2023. El actor de George de la jungla aparecerá además en Killers of the Flower Moon, la última película que Martin Scorsese ha dirigido para Apple TV y que volverá a reunir a Leonardo DiCaprio y a Robert De Niro en la misma pantalla. Por si fuese poco, a estas dos obras autorales se une una pequeña participación en el cine de superhéroes, interpretando al villano Luciérnaga en Batgirl.