‘Killers of the Flower Moon’ de Martin Scorsese podría estrenarse en Cannes 2023.

Todavía estamos con la temporada de los blockbusters del verano, pero eso no quita para que podamos fantasear con las películas que podrían tener opciones en los futuros Oscar. Uno de los nombres que más suena para la siguiente edición de las estatuillas doradas es el de Martin Scorsese y su producción para Apple TV, Killers of the Flower Moon. Según informa Deadline, el servicio de streaming de la manzana estaría planteándose la posibilidad de llevar su gran propuesta de la temporada a un estreno en el Festival de Cine de Cannes en 2023.

Después de esa hipotética llegada al festival de cine de autor más importante del mundo, la cinta tendría un estreno en cines a través de Paramount Pictures. Muchas películas han tenido, en el pasado, trayectorias similares. El ejemplo más reciente es el de Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino. El cuento que repasaba la escena de la industria de Los ángeles a finales de los 60 llegó al certamen francés antes de estrenarse en verano y recaudar más de 374 millones de dólares con un presupuesto de 90 millones. Consiguiendo 10 nominaciones a los Oscar y el reconocimiento para Brad Pitt como Mejor Actor de reparto.

A nivel de presupuesto, Killers of the flower Moon es una apuesta mucho más arriesgada que la última historia de Tarantino. La nueva película de Scorsese tiene un presupuesto de 200 millones de dólares, por lo que tendrá que pasar por los cines para recuperar ese dinero, antes de instalarse en la plataforma de Apple TV. Últimamente la relación de Scorsese con la taquilla y la crítica está llena de altibajos. El irlandés obtuvo unas buenas calificaciones por parte de la prensa internacional, pero al público no le convenció del todo la larga duración de su película de gánsteres crepuscular y aunque El lobo de Wall Street fue un éxito de taquilla, Silencio se estrelló en la cartelera.

Killers of the flower Moon se basa en la novela homónima de David Grann, en la que una serie de asesinatos que involucran a nativos ricos de Osage a raíz del descubrimiento de yacimientos de petróleo, condiciona a la creación del FBI. Una historia atractiva que suma enteros con el reparto, capitaneado por Robert De Niro y Martin Scorsese. Con todo ello, parece que Apple podría repetir su éxito en la pasada edición de los Oscar con CODA.