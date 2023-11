Belén Esteban desbarra contra Mediaset en la presentación de ‘Sálvese quien pueda’: «Si no lo digo, reviento»

En la presentación de Sálvese quien pueda, el nuevo reality Netflix protagonizado por las estrellas de Sálvame (Telecinco), Belén Esteban ha cargado este martes contra Mediaset y ha confirmado que la productora La Fábrica de la Tele ya es “independiente” del grupo de comunicación. “Mira, cariño, si no lo digo, reviento. Todo el dinero que va a ganar Mediaset este año es por Netflix, no por lo que hacen” ha dicho la colaboradora ante la prensa refiriéndose a que, como Mediaset aún tiene el 33% de las acciones de La Fábrica de la Tele se ha beneficiado del acuerdo con Netflix. Además, Esteban ha que claro que ella sigue teniendo contrato con la productora pero que esta es “absolutamente independiente”.

Netflix ha celebrado en Madrid la presentación de Sálvese quien pueda, reality (que estrena su primera tanda de episodios el próximo viernes día 10) que intenta rescatar la esencia del ya desaparecido Sálvame. Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño han dado, más que una rueda de prensa, un espectáculo. De hecho, este evento, al que estaba invitado OKDIARIO, ha resultado más divertido que la propia docuserie. Los colaboradores, en su línea , se han criticado los unos a los otros, han discutido, reído, llorado y, por supuesto, han dado muchos titulares, en especial Belén Esteban.

Una productora «independiente»

El momento cumbre llegó cuando la ganadora de GH VIP respondió a la pregunta de si Jorge Javier Vázquez (presentador de Sálvame) encajaría dentro de Sálvese quién pueda y ella ha respondido que “Jorge Javier sigue perteneciendo a Mediaset”, mientras que ella tiene contrato con La Fábrica de la Tele y que esta “ya es una productora independiente”. ¿Significa esto que son ciertos los rumores de que Mediaset había roto toda relación con la empresa creada por Óscar Cornejo y Adrián Madrid?

Cabe recordar que el 2 de noviembre de 2023 saltó la noticia de que la empresa italiana dedicada a la comunicación televisiva, propiedad de MFE-MediaForEurope, filial de Fininvest; había roto definitivamente su relación profesional con la que fuera la productora de Sálvame tras más de una década de trabajo mutuo y con producciones aún en marcha como Viajando con Chester, Socialité o Todo es Mentira. Se rumorea ahora que los responsables de La fábrica de la Tele estarían creando una empresa nueva para desligarse totalmente de Mediaset y de sus acciones. No son descabelladas estas teorías teniendo en cuenta más cosas que ha dicho Belén Esteban en la presentación de Sálvese quien pueda.

El dinero de Mediaset

Volviendo al 33 % de las acciones que tiene Mediaset de la productora, se da por hecho que este nuevo programa para Netflix va a ser beneficioso económicamente para el grupo de comunicación, a lo que Esteban ha respondido: “Mira, cariño, si no lo digo, reviento. Todo el dinero que va a ganar Mediaset este año es por Netflix, no por lo que hacen” . En ese momento se ha creado un gran revuelo entre sus compañeros. Al otro extremo de la sala estaban el director del programa, David Valldeperas y los dueños de la productora, Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Ella les miraba a estos tres con algo de miedo, y como si estuviésemos en el plató de Sálvame, Belén interrumpió un segundo la rueda de prensa para hablar con sus jefes.

El circo de siempre

El resto de la rueda de prensa ha sido curioso. Con Samantha Hudson como maestra de ceremonias, el evento arrancó con algo de impostura. Se notaba que los colaboradores habían recibido instrucciones de cuándo hablar y de qué. Fueron por orden pero el caos no tardó en llegar. Han comenzado hablando del reality en sí, de lo mucho que se habían disfrutando viajando a Miami y a México en busca de trabajo en otros programas (esa es la excusa argumental del show). Cada uno ha ido dando su versión y su discurso sobre la maravillosa oportunidad que les ha dado Netflix. Obviamente, esa es su nueva casa, tienen que ser agradecidos.

Belén Esteban ha puesto su típica pose de darse importancia, entrecerrando los ojos y empezando su discurso con sus míticas coletillas del tipo «A ver, yo quería decir que…», «No debería decir esto pero…», «Me voy a callar pero…». Luego, Lydia Lozano ha querido acaparar la charla y, muy risueña ella ha dicho cosas como que»ha sido todo tan divertido». Belén, la ha cortado en seco.’Bueno, divertido, divertido…Nos hemos enfadado» »Pero ha sido divertido. Nos partíamos de risa con María Patiño» ha replicado Esteban, a lo que Patiño ha puesto cara de incomodidad alegando que ella «tan graciosa no es», que tal vez se reían de ella y no con ella. Kiko Hernández ha optado por el papel de vendedor. No ha querido hablar del pasado (de Sálvame) si no centrarse en las maravillas del Sálvese quien sea y de Netflix pero ha sido imposible. Belén Esteban no quería olvidarse de donde vienen: «Nosotros hemos ganado mucho dinero con Sálvame, pero más han ganado otros y hemos dado nuestra vida a ese programa» ha dicho la de Paracuellos mientras que el resto le recordaba que había repetido esa misma frase más de cinco veces esa tarde (era verdad).

De repente, la rueda de prensa se ha convertido en un Sálvame diario. Todos contra todos. Terelu ha sido votada (incluso por ella misma) como la más insufrible del viaje, María Patiño se ha emocionado recordando a todo el equipo y asegurando que estaba «muy orgullosa» de lo que habían hecho. Víctor Sandoval ha estado obsesionado con decir siempre la última palabra y Chelo, como siempre, no ha dicho gran cosa. Ha sido tal el circo y el espectáculo que han montado que cualquiera allí presente podría haberse preguntado si era todo una farsa o no. Si realmente son así o saben lo que su público quiere de ellos. ¿Han estado fingiendo 14 años en Telecinco? No se sabe pero es cierto que cuando Belén ha soltado sus grandes titulares sí que se ha notado una tensión real. Puede que no todo sea falso.