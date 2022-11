‘Mediafest Night Fever’: Víctor Sandoval sustituirá de urgencia a esta concursante

Mediafest Night Fever se ha convertido en una de las grandes apuestas de Mediaset España para el prime time de la noche de los viernes en Telecinco. Sin embargo, parece ser que la emisión de la gala de esta noche ha contado con algunas bajas de ultimas hora que han tenido que solucionar en tiempo récord.

La colaboradora en cuestión que no podrá participar en el programa será Irma Soriano debido a que ha dado positivo en COVID-19. Una información que fue comunicada por la propia tertuliana el pasado jueves 24 de noviembre en Sálvame.

Este viernes @irmalaarma nos verá desde casa 🦠 Pero no os preocupéis, que @sandovalizate y @KNariasOficial se están preparando muy bien para reemplazarla ♥️ #MediafestNightFever pic.twitter.com/KvdO1uxN77 — MEDIAFEST NIGHT FEVER (@MediafestNF) November 24, 2022

«Me he estado librando de cogerlo, pero ayer di positivo. Me ha pillado aquí en Jaén con mi madre y eso me causa una mayor preocupación y miedo. Además, me ha dado fuerte», afirmó la presentadora a través de una videollamada con el programa de Telecinco. «Estoy con mucha rabia y mucha pena porque además el próximo viernes es muy importante por todos los cambios (en la mecánica)», agregó.

Al respecto, su compañero de trabajo, Kiko Hernández, ha querido dedicarle unas palabras: «Te deseo una pronta recuperación, pero como lo hiciste la primera noche, tampoco te vamos a echar mucho de menos», le contestó el colaborador. Una baja que ha pillado a La Fábrica de la Tele completamente por sorpresa, por lo que han cerrado a contrarreloj el fichaje de Víctor Sandoval.

El colaborador se presentará en Mediafest Night Fever para sustituir a Soriano como uno de los participantes de la noche. Una labor que, casualmente, ya realizó con anterioridad cuando también sustituyó a su compañera María Patiño tras haber dado positivo en Covid-19.