‘Mediafest Night Fever’: cartel completo de colaboradores y famosos que actúan hoy

Esta noche arranca el Mediafest Night Fever, la segunda edición del festival creado por Sálvame el pasado verano. Tras semanas de promoción intensa, Telecinco ya ha anunciado el cartel completo de colaboradores y famosos que actúan hoy, 11 de noviembre de 2022.

Además de los concursantes que ya fueron confirmados y los miembros del jurado, que tendrán que valorar las actuaciones, el programa ha confirmado todos los nombres que se subirán al escenario. Contará, además, con la novedad de unos coaches que ayudarán a los valientes artistas a preparar sus actuaciones.

Lydia Lozano está ON FIRE 🔥 con su monólogo… ¿Cómo pensáis que se le dará? #MediafestNightFever 🔁 ¡FANTASÍA!

❤️ Se le hará bola… pic.twitter.com/SKuqozfk2C — MEDIAFEST NIGHT FEVER (@MediafestNF) November 10, 2022

Alejandro Abad, Lola González, La Prohibida y Paula Púa serán los encargados de dar clase a los famosos en las disciplinas de canto, baile, drag queen y como monologuistas. Esta es una de las novedades, ya que se incorporan nuevas disciplinas.

Anabel Pantoja, Ana María Aldón, Lydia Lozano, Irma Soriano, Carolina Ferre, Jaime Nava, Rasel y Germán González tendrán que darlo todo para impresionar al jurado en sus actuaciones. Aunque no estarán solos, ya que estarán arropados con famosos que acudirán en su ayuda.

Estas son las actuaciones del Mediafest Night Fever

CANTO

Ana María Aldón cantará Sobe son con Melody.

Jaime Nava interpretará Vivo por ella junto a Nerea Rodríguez.

BAILE

Irma Soriano bailará al ritmo Chicken Teriyaki de Rosalía.

Rasel se atreverá con el pasodoble de Viva el pasodoble, de Rocío Jurado.

DRAG

Los protagonistas serán Anabel Pantoja y Germán González, que se transformarán con ayuda de una madrina drag queen para desfilar, bailar y dar un enorme espectáculo.

HUMOR

Lydia Lozano y Carolina Ferre tendrán que demostrar que son capaces de hacer hacer reír a la audiencia al realizar un monólogo cada una.

Actuaciones fuera de concurso del Mediafest Night Fever

Pero también habrá actuaciones fuera de concurso y que no contarán para el ránking semanal que comenzará este viernes. Soraya, Jorge González, Mirela y Mario Jefferson cantarán la grupal You can’t stop the beat, que muchos recordarán por la película Hairspray.

Manuel Zamorano, estilista y ganador de La noche drag en el Sálvame Mediafest 2022, bailará un medley de canciones de flamenco, salsa y disco. María Patiño también saldrá al escenario, aunque en su caso lo hará para convertirse en drag queen.

Habrá votaciones y un premio para el ganador

Otra de las similitudes con Tu cara me suena es que las actuaciones serán valoradas por un jurado en el plató, aunque los votos deperán del público a través de la web de Telecinco. Finalmente, el ganador conseguirá un premio que donará a una ONG.