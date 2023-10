Terelu Campos, en la promo del reality de ‘Sálvame’ en Netflix: «Tu carrera no ha muerto, está de viaje»

Hace tan solo unos días, Belén Esteban se convirtió en protagonista de una promo de Sálvese quien pueda, el reality de Sálvame que llegará el próximo viernes 10 de noviembre a Netflix. Ahora ha sido el turno de Terelu Campos, que no ha dudado en dar una charla TED (bautizada como TER): «Estoy en el paro. Tras más de 30 años en televisión, de repente, me veo en el paro», comienza diciendo.

Entre el público asistente, se encontraban Kiko Matamoros, Lydia Lozano y Chelo García Cortés. En esta charla de lo más peculiar, vemos cómo la hija de María Teresa Campos no dudó en hacer una importante reflexión sobre su vida sin trabajo. «No podemos pensar que siempre vamos a en la cresta», aseguró la periodista.

Por si fuera poco, la que fuera presentadora de Sálvame quiso ir más allá, al querer compartir una serie de objetivos para «potenciar tu perfil, porque the sky is the limit». Fue entonces cuando Kiko Matamoros aprovechó para hacer el siguiente comentario: «Buah, eso me lo tatúo yo aquí, que tengo hueco». Todo ello mientras Lydia Lozano y Chelo García Cortés también lanzaban mensajes similares al de su compañero.

Si crees que tu carrera profesional ha muerto, te equivocas. Solo está de viaje. Terelu te lo explica en su charla #SálveseQuienPueda pic.twitter.com/cciYhilVYG — Netflix España (@NetflixES) October 27, 2023

Es más, en un momento dado, los que fueran colaboradores de Sálvame acabaron durmiéndose. Pero, como no podía ser de otra forma, fueron muy contundentes a la hora de comentar las palabras de Terelu Campos en esta charla. En un momento dado, ésta decide animar al público a que pida «cobijo o dinero para empezar» a su ‘red’ más cercana. Chelo, nada más escucharlo, espetó: «Ah no, nosotros no somos la red entonces».

La hermana de Carmen Borrego prosiguió: «Tengo noticias para ti. Tu carrera profesional no ha muerto, está de viaje». Kiko Matamoros no tardó en hacer un comentario que no pasó desapercibido: «Oye, Lydia, ¿nos lo puedes confirmar como experta en decesos?». La colaboradora no tardó en estallar: «¡Qué idiota eres!». Sin duda, Netflix está calentando motores para uno de los estrenos más esperados de los últimos meses: Sálvese quien pueda. ¡Ya queda menos para el 10 de noviembre!