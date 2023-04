Chelo García Cortés cuenta lo que toda España estaba esperando: su noche de amor con Bárbara Rey

‘Una vida Bárbara’, el documental que Bárbara Rey está protagonizando en Antena 3 ha roto con muchos esquemas y cada vez emite escenas más sorprendentes. ¿Lo último? La participación de Chelo García-Cortés. La periodista se cambió a Telecinco hace muchos años, pero ha dado marcha atrás para apoyar a su amiga y dar unas declaraciones más que jugosas. Ha contado nada más y nada menos que su noche de amor con la ex de Ángel Cristo. El público todavía no ha salido de su asombro.

Antes de profundizar en esta noticia debemos resaltar un detalle. Chelo es muy reservada con su vida íntima y solo habla de su privacidad en contadas ocasiones. Es cierto que su historia de amor con Bárbara la sacó ella en ‘Sálvame Deluxe’, pero después ha sido muy escrupulosa con los detalles. No admite que nada ni nadie perturbe la paz de su mujer, la fotógrafa Marta Roca. Piensa que hablar de este tema es una falta de respeto hacia ella y por eso suele guardar silencio.

Chelo García-Cortés incumple sus normas

Chelo ha incumplido sus reglas para hacerle un favor a su amiga. Ha narrado con todo lujo de detalles su noche de pasión con Bárbara Rey. Lo primero que debemos saber es que no estaban solas: había cinco personas más. Cada vez se conocen más secretos y el público está completamente revolucionado. ¿Quieren saber lo que ha contado Chelo? Ha sido más sincera que nunca y ha aportado datos que nunca ha querido airear en ningún plató de Telecinco.

“Para mí fue maravilloso. Fue mi primera experiencia y me hizo ver que soy una mujer libre a la hora de enamorarme y de acostarme con quien me dé la gana”, ha explicado. Nadie sabía que Chelo se había estrenado con Bárbara Rey. Esta experiencia le sirvió para darse cuenta de lo que le hacía realmente feliz: la libertad. Después conoció a su actual mujer y asegura que ha encontrado la estabilidad que siempre ha buscado.

Chelo vuelve a hacer historia en la televisión

Puede gustar más o puede gustar menos, pero nadie puede negar que Chelo García-Cortés ha hecho historia en la televisión. Cuando confesó que había estado con Bárbara Rey la prensa se paralizó. Todos los ojos estaban puestos en ella. “Nos quedamos todos flipados cuando lo contó”, comenta el periodista Torito, colaborador de ‘Una vida Bárbara’. No es el único que lo piensa. Torito cree que Chelo puede presumir de ser un rostro muy especial en el mundo del corazón. La misma regla le aplica a Bárbara. “Poca gente puede decir que ha estado con un futbolista, un torero, el Rey y Chelo García-Cortés”.

Tuvieron muchos problemas

Chelo y Bárbara tuvieron problemas después de salir esta historia. Fue la periodista la que la puso encima de la mesa y a Bárbara Rey no le sentó bien porque en su momento acordaron que sería un secreto que se llevarían a la tumba. No se avergonzaba ni mucho menos, pero no quería contarlo porque era algo que formaba parte de su intimidad. Chelo siempre ha protegido a Isabel Pantoja y Bárbara cree que con ella no ha sido tan generosa en ese sentido.