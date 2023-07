La sorprendente relación de Kiko Matamoros y Madonna. Nadie se lo explica

No es ningún secreto. Kiko Matamoros es un gran amante de la cirugía estética. ‘Viva la Vida’, un programa que se emitía en Telecinco, puso encima de la mesa todos los retoques a los que se había sometido. El colaborador, en tono de humor, dijo: “Lo que estoy viendo es toda la pasta que me he gastado. Me estoy poniendo malo, me va a subir la tensión”. Matamoros admitió que era muy presumido y que le gustaba estar siempre perfecto. ¿Es esto lo que tiene en común con Madonna? No, hay otra cosa que ha llamado poderosamente la atención y que ha revolucionado las redes sociales.

Kiko Matamoros es una de las grandes estrellas de Telecinco, a pesar de que en estos momentos no esté trabajando en la cadena. Su nombre genera mucho interés, por eso hay tanta expectación cuando sale a la luz alguna noticia relacionada con su vida privada. Está casado con la modelo Marta López Álamo, quien también se dedica a una profesión pública. Marta ha ganado mucha fama desde que está con el colaborador y sus pasos están estudiados al detalle. Ahí ha empezado todo.

Kiko Matamoros y Madonna tienen algo en común

Marta López Álamo, con la mejor de las intenciones, ha publicado una foto en las redes sociales que ha generado muchos rumores. La modelo hizo publicidad de un tratamiento que ya usan muchas celebridades en Estados Unidos, como por ejemplo Madonna. Se llama sueroterapia y consiste en inyectar al cuerpo una serie de nutrientes naturales a través de un suero muy concreto. Marta y Kiko han recibido este tratamiento en casa, un formidable piso situado en la mejor zona de Madrid. ¿Cuál es el problema? Que las redes se han plagado de comentarios.

Marta publicó una foto de ella y Kiko con una botella de suero y unas vías, mostrando que se estaban inyectando un líquido. Hubo usuarios que bromearon con el tema diciendo que estaba recreando una situación trágica para irse acostumbrando. Otros pusieron en duda el tratamiento, asegurando que no era efectivo. El debate llegó hasta tal punto que el programa ‘Así es la vida’ invitó a un experto para que se pronunciara al respecto. “Todos tienen efectos secundarios”, dijo el doctor Darío Fernández. “Si tiene beneficios, van a ser pocos y desde el primer momento hay una pérdida de dinero”.

La última polémica del colaborador

Kiko Matamoros está triunfando en Netflix, plataforma con la que ha cerrado un contrato de 60.000 euros. El objetivo es grabar seis capítulo de la mano de La Fábrica de la Tele para un programa que promete marcar un antes y un después. Estamos hablando de un reality que contará con los ocho colaboradores más importantes de ‘Sálvame’, entre los que se encuentra Kiko. ¿El problema? Que Diego Arrabal asegura que Marta López ha seguido sus pasos y también va a ir a Miami, donde en estos momentos se encuentra el tertuliano.

Marta López da explicaciones

Después de publicar una foto del polémico tratamiento que está siguiendo, Marta ha regresado a las redes para aclarar que no va a participar en el programa de Kiko Matamoros. Es cierto que irá a Miami, pero por un asunto relacionado con su carrera de modelo. No tiene pensado colaborar con ‘Sálvame’.